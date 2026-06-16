A- A+

SÃO JOÃO Olinda: Festival de Quadrilhas Juninas abre inscrições nesta terça (16) com prêmios de até R$ 10 mil Com apresentações culturais, comidas típicas e entrada gratuita, o evento ocorre na próxima terça (23), na Vila Olímpica de Rio Doce

Estão abertas as inscrições para o Festival de Quadrilhas Juninas 2026 de Olinda, que será realizado na próxima terça-feira (23), véspera de São João, na Vila Olímpica de Rio Doce.

Os grupos interessados podem se inscrever entre esta terça (16) e a quarta-feira (17), por meio do formulário disponibilizado pela organização.

O festival promete reunir tradição, cultura popular e animação em uma noite dedicada às quadrilhas juninas. Com entrada gratuita, os portões serão abertos às 18h, e as apresentações começam às 19h.

Além da competição dos grupos concorrentes, o público poderá aproveitar uma feirinha com comidas típicas, reunindo sabores tradicionais que fazem parte das celebrações de São João.

Tradição, disputa e valorização da cultura popular

O Festival de Quadrilhas Juninas faz parte da programação do São João de Olinda e tem como objetivo valorizar uma das manifestações culturais mais tradicionais do Nordeste.

Além do reconhecimento artístico, os grupos participantes vão disputar uma premiação total de R$ 18 mil.

A quadrilha campeã receberá R$ 10 mil, com a do segundo lugar premiada com R$ 5 mil, enquanto a terceira colocada receberá R$ 3 mil.

As três últimas vencedoras da competição já têm presença garantida no festival e serão inscritas automaticamente, são elas: Raio de Sol, Lumiar e Raízes do Pinho.

A expectativa é de reunir quadrilhas de diferentes localidades em uma celebração marcada pela criatividade, pelas coreografias e pelo colorido característico dos festejos juninos, fortalecendo a cultura popular e movimentando o calendário cultural da cidade.

Premiação

1º lugar - R$ 10 mil

2º lugar - R$ 5 mil

3º lugar - R$ 3 mil

Serviço:

Festival de Quadrilhas Juninas de Olinda

Data: Terça-feira, 23 de junho

Local: Vila Olímpica de Rio Doce

Abertura dos portões: 18h

Início das apresentações: 19h

Entrada: Totalmente gratuita

Inscrições: 16 e 17 de junho, por meio de formulário online

Veja também