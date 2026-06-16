Olinda: Festival de Quadrilhas Juninas abre inscrições nesta terça (16) com prêmios de até R$ 10 mil
Com apresentações culturais, comidas típicas e entrada gratuita, o evento ocorre na próxima terça (23), na Vila Olímpica de Rio Doce
Estão abertas as inscrições para o Festival de Quadrilhas Juninas 2026 de Olinda, que será realizado na próxima terça-feira (23), véspera de São João, na Vila Olímpica de Rio Doce.
Os grupos interessados podem se inscrever entre esta terça (16) e a quarta-feira (17), por meio do formulário disponibilizado pela organização.
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O festival promete reunir tradição, cultura popular e animação em uma noite dedicada às quadrilhas juninas. Com entrada gratuita, os portões serão abertos às 18h, e as apresentações começam às 19h.
Além da competição dos grupos concorrentes, o público poderá aproveitar uma feirinha com comidas típicas, reunindo sabores tradicionais que fazem parte das celebrações de São João.
Tradição, disputa e valorização da cultura popular
O Festival de Quadrilhas Juninas faz parte da programação do São João de Olinda e tem como objetivo valorizar uma das manifestações culturais mais tradicionais do Nordeste.
Além do reconhecimento artístico, os grupos participantes vão disputar uma premiação total de R$ 18 mil.
A quadrilha campeã receberá R$ 10 mil, com a do segundo lugar premiada com R$ 5 mil, enquanto a terceira colocada receberá R$ 3 mil.
As três últimas vencedoras da competição já têm presença garantida no festival e serão inscritas automaticamente, são elas: Raio de Sol, Lumiar e Raízes do Pinho.
A expectativa é de reunir quadrilhas de diferentes localidades em uma celebração marcada pela criatividade, pelas coreografias e pelo colorido característico dos festejos juninos, fortalecendo a cultura popular e movimentando o calendário cultural da cidade.
Premiação
- 1º lugar - R$ 10 mil
- 2º lugar - R$ 5 mil
- 3º lugar - R$ 3 mil
Serviço:
Festival de Quadrilhas Juninas de Olinda
- Data: Terça-feira, 23 de junho
- Local: Vila Olímpica de Rio Doce
- Abertura dos portões: 18h
- Início das apresentações: 19h
- Entrada: Totalmente gratuita
- Inscrições: 16 e 17 de junho, por meio de formulário online