Região Metropolitana do Recife Olinda: Governo de Pernambuco lança edital de obra para alargar Ponte Preta, na Pan Nordestina Expectativa é que obras comecem até o final de maio, com prazo de conclusão em 12 meses

Com investimento estimado em quase R$ 18 milhões, a Ponte Preta, que fica sobre o Rio Beberibe, na avenida Pan Nordestina, em Olinda, passará por obra de alargamento.

O objetivo é eliminar o gargalo existente no corredor Norte-Sul da Região Metropolitana do Recife, já que, atualmente, a quantidade de faixas de rolamento diminui no trecho da ponte.

O edital para contratação de empresa de engenharia para realização da intervenção pública foi divulgado no Diário Oficial de Pernambuco desta sexta-feira (21).



A expectativa é que a licitação ocorra no início de abril e que as obras comecem até o final de maio, com prazo de conclusão em 12 meses.

"A Pan Nordestina vem com quatro faixas e reduz para três na ponte, o que causa um engarrafamento que vai ser resolvido nesse processo de alargamento", destacou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena.

Com a intervenção, o estreitamento da pista será eliminado para igualar o número de faixas ao restante da avenida, que também será contemplada com nova iluminação pública.

“Até maio de 2026, a gente vai ter o corredor todo pronto, com o mesmo número de faixas, permitindo fluidez inclusive para que a faixa exclusiva de BRT faça efetivamente seu trabalho", destacou Francisco Sena.

