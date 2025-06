A- A+

POLÍCIA Olinda: homem é morto a tiros e dois ficam feridos durante festa junina em Ouro Preto Vítima estava na festa quando um desconhecido armado chegou no local efetuando vários disparos de arma de fogo

Um homem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada desse domingo (29), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No local, acontecia uma festa junina e dezenas de pessoas estavam reunidas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, outros dois homens foram alvos de tentativa de homicídio na mesma ocorrência.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento do crime. A vítima estava na festa quando um desconhecido armado chegou no local efetuando vários disparos de arma de fogo. A multidão que estava no local se assustou e correu.

As outras duas vítimas foram atingidas pelos tiros. Os homens foram socorridos, mas não há informações sobre seus estados de saúde.

O caso foi registrado como homicídio consumado e duas tentativas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito policial foi instaurado e diligências estão sendo realizadas", afirmou a Polícia Civil.

A apuração da polícia deverá indicar autoria e motivação do crime.



O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



