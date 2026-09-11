Olinda: homem é preso em flagrante após tentar beijar mulher à força; suspeito é vizinho da vítima
caso aconteceu na madrugada nessa quinta-feira (10), no bairro do Fragoso
Um homem de 51 anos foi preso em flagrante após tentar beijar uma mulher de 22 anos à força na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu na madrugada nessa quinta-feira (10), no bairro do Fragoso. Além da tentativa de beijo, o suspeito, que não teve o nome divulgado, também teria proferido palavras de cunho sexual.
A Polícia Militar de Pernambuco destacou que o homem é vizinho da vítima e que ele havia deixado o local antes da chegada da equipe.
Leia também
• Recife ganha Clínica Escola de Psicologia com atendimentos gratuitos para o público na Iputinga
• Recife está entre destinos mais buscados para voos domésticos na baixa temporada
• Fundação Altino Ventura retoma entrega de próteses oculares no Recife
Já a Polícia Civil do estado (PCPE) informou que prendeu o homem em flagrante por meio da Delegacia da Mulher de Olinda.
"Ele foi autuado por importunação sexual após tentar beijar a vítima e assediá-la com palavras de cunho sexual, sem consentimento, em via pública", ressaltou a PCPE.
Ainda de acordo com a corporação, o homem foi levado à delegacia para a realização dos procedimentos de praxe.