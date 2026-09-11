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Região Metropolitana do Recife

Olinda: homem é preso em flagrante após tentar beijar mulher à força; suspeito é vizinho da vítima

caso aconteceu na madrugada nessa quinta-feira (10), no bairro do Fragoso

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Caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Olinda, em Casa CaiadaCaso foi registrado na Delegacia da Mulher de Olinda, em Casa Caiada - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante após tentar beijar uma mulher de 22 anos à força na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na madrugada nessa quinta-feira (10), no bairro do Fragoso. Além da tentativa de beijo, o suspeito, que não teve o nome divulgado, também teria proferido palavras de cunho sexual.

A Polícia Militar de Pernambuco destacou que o homem é vizinho da vítima e que ele havia deixado o local antes da chegada da equipe.

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Já a Polícia Civil do estado (PCPE) informou que prendeu o homem em flagrante por meio da Delegacia da Mulher de Olinda. 

"Ele foi autuado por importunação sexual após tentar beijar a vítima e assediá-la com palavras de cunho sexual, sem consentimento, em via pública", ressaltou a PCPE.

Ainda de acordo com a corporação, o homem foi levado à delegacia para a realização dos procedimentos de praxe.

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