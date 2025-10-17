A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem é preso em flagrante suspeito de importunação sexual contra criança em ônibus Agentes do 1º BPM foram acionados pelo motorista do coletivo, no Terminal Integrado (TI) Xambá

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente uma criança 8 anos em um ônibus em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu nessa quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 1º BPM foram acionados pelo motorista do coletivo, no Terminal Integrado (TI) Xambá.

"As vítimas relataram ao efetivo que o homem passou toda a viagem olhando para elas e, em determinado momento, colocou o órgão sexual para fora da roupa e começou a se masturbar, olhando para a filha de uma delas, de apenas 8 anos", informou a PMPE.

Ainda de acordo com relatos da mãe da criança, o suspeito não teve contato físico com a menina. Os envolvidos foram encaminhados à 15ª Delegacia da Mulher de Olinda.

Na unidade policial, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, foi registrada a ocorrência de importunação sexual. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

