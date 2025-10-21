Olinda: homem é preso por estupro de enteadas; adolescente denunciou após palestra sobre o tema
A violência teria sido gravado pelo homem, que passou a morar com as enteadas há cerca de dois anos
Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira (16) após ter sido denunciado por estupro pela enteada, de 17 anos.
O padastro, que foi detido pela suspeita de crime de estupro por violência doméstica/familiar, foi localizado por policiais militares do 1º BPM no Córrego do Abacaxi, em Olinda.
Além da adolescente, o homem também teria praticado a violência contra outras duas enteadas, de 10 e 12 anos.
O crime teria sido gravado pelo homem, que passou a morar com a mãe das meninas há cerca de dois anos.
De acordo com o Conselho Tutelar, a mulher teria conhecimento da violência, mas não denunciou o caso para as autoridades.
Os estupros só foram descobertos depois que a adolescente realizou uma denúncia após participar de uma palestra sobre violência sexual na Escola Capitão Luiz Reis, localizada no Alto da Bondade, também em Olinda.
Após a notificação dos professores, os policiais militares foram acionados e realizaram a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de estupro.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela 15ª Delegacia da Mulher de Olinda.
O suspeito foi conduzido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
Segundo o Conselho Tutelar, as meninas foram acolhidas e estão recebendo o suporte necessário.