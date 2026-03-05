A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem é preso por estupro de vulnerável contra sobrinhos; madrasta das vítimas denuncia caso Denunciante encontrou no celular de um dos enteados um vídeo mostrando o homem praticando atos ilícitos contra a criança

Um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra os sobrinhos. Um outro envolvido segue foragido.

O crime foi denunciado pela madrasta das vítimas, que prestou queixa na Delegacia de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a denunciante encontrou no celular de um dos enteados um vídeo mostrando o homem praticando atos ilícitos contra a criança.

"Durante as investigações, um dos suspeitos foi localizado no município de São João, próximo a Garanhuns, onde foi detido e preso", informou a PCPE.

A corporação destacou ainda que, após a repercussão do caso, familiares de outras duas crianças relataram que elas também teriam sido vítimas do mesmo suspeito, que confessou os fatos.

As investigações seguem para prender um segundo homem que está foragido. Os nomes e idades dos envolvidos não foram divulgados.

Outros detalhes do caso serão apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (5), durante coletiva de imprensa com o delegado Gilmar Rodrigues, titular da Delegacia de Rio Doce.

Veja também