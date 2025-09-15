A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem é preso suspeito de abusar da filha, de 10 anos Suspeito teria sido flagrado tocando as partes íntimas da criança em uma praça pública

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da filha, de 10 anos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (12), no bairro de Peixinhos, após o crime ser filmado e denunciado ao Conselho Tutelar por uma mulher que teve acesso ao vídeo.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, teria sido flagrado tocando as partes íntimas da criança em uma praça pública.

Em entrevista ao g1, a delegada Lúcia Custódio afirmou que, depois da morte da mãe, a menina, cuja guarda estava com a avó materna, passou a ter mais contato com o pai, que iniciou os abusos.

A vítima teria confirmado os estupros, que ocorriam principalmente nos fins de semana, quando ficava na residência do genitor.

Após denúncia, o suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia da Mulher de Olinda, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

Veja também