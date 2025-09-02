A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem é preso suspeito de matar comerciante com mais de 40 facadas por dívida de R$ 150 Crime ocorreu em uma residência no bairro do Varadouro

Um homem foi preso suspeito de matar com mais de 40 facadas um comerciante em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime ocorreu em uma residência no bairro do Varadouro, após discussão motivada por uma dívida de R$ 150.

O crime, registrado no último domingo (31), foi detalhado pela Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira (2), durante coletiva de imprensa.

A vítima, de 51 anos, cujo nome não foi divulgado, foi encontrado sem vida, marcado por perfurações de arma branca.

Segundo o delegado Diego Jardim, o suspeito disse que, após a agressão, que resultou na morte do comerciante, descartou a faca usava, objeto que não foi localizado nas diligências.

"Foi achada a camisa suja de sangue, que foi apreendida e será periciada para confirmar todas as informações", destacou o delegado.

Ainda segundo Diogo Jardim, familiares da vítima verificam a casa onde o crime aconteceu para identificar se algum pertence foi subtraído, mas, inicialmente, não foi identificado furto.

A prisão do agressor ocorreu por meio da 9ª Delegacia de Homicídios, que iniciou a investigação. O homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi autuado em flagrante e encaminhado à audiência de custódia.

