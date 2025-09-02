Ter, 02 de Setembro

Região Metropolitana do Recife

Olinda: homem é preso suspeito de matar comerciante com mais de 40 facadas por dívida de R$ 150

Crime ocorreu em uma residência no bairro do Varadouro

Delegado Diego Jardim (esquerda) detalhou a prisãoDelegado Diego Jardim (esquerda) detalhou a prisão - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem foi preso suspeito de matar com mais de 40 facadas um comerciante em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime ocorreu em uma residência no bairro do Varadouro, após discussão motivada por uma dívida de R$ 150.

O crime, registrado no último domingo (31), foi detalhado pela Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira (2), durante coletiva de imprensa.

A vítima, de 51 anos, cujo nome não foi divulgado, foi encontrado sem vida, marcado por perfurações de arma branca.

Segundo o delegado Diego Jardim, o suspeito disse que, após a agressão, que resultou na morte do comerciante, descartou a faca usava, objeto que não foi localizado nas diligências.

"Foi achada a camisa suja de sangue, que foi apreendida e será periciada para confirmar todas as informações", destacou o delegado.

Ainda segundo Diogo Jardim, familiares da vítima verificam a casa onde o crime aconteceu para identificar se algum pertence foi subtraído, mas, inicialmente, não foi identificado furto.

A prisão do agressor ocorreu por meio da 9ª Delegacia de Homicídios, que iniciou a investigação. O homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi autuado em flagrante e encaminhado à audiência de custódia.

