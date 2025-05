A- A+

Um homem, que aparentava 40 anos, sofreu uma descarga elétrica ao se aproximar de um poste da PE-15, em Jd. Fragoso, Olinda. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração com vida.

O padeiro Cleivison do Nascimento Cardoso estava próximo ao local do ocorrido e ajudou a salvar a vítima.

“Um motoqueiro e um homem estavam conversando perto da pista, quando vimos o poste puxou ele. Fomos alertados e pegamos um cabo de vassoura de madeira, empurramos ele na altura do peito, conseguimos soltá-lo e outro rapaz o puxou com um pano."

“Momentos depois ele acordou, estava consciente, mas acabou machucando a cabeça. Ligamos para o SAMU e para Neoenergia, que chegou primeiro e deu os primeiros socorros”, relatou.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda confirmou o caso e informou que uma equipe de técnicos de manutenção de iluminação pública esteve no local. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e levou o homem com vida para o Hospital da Restauração, na zona central do Recife.

“A Prefeitura Municipal de Olinda informa que uma equipe da Secretaria de Gestão Urbana foi enviada ao local do incidente na rodovia Estadual da PE-15, onde os técnicos de Manutenção de Iluminação Pública do município estão realizando testes para eliminar os possíveis riscos de descarga elétrica. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi levada com vida para o Hospital da Restauração, onde está em estado de saúde estável. Lamentamos o ocorrido e pedimos à população que tenha cuidado redobrado em áreas com risco de acidentes.”

Por sua vez, a Neoenergia afirmou que ocorrido não está relacionado à rede de distribuição elétrica.

“A Neoenergia Pernambuco informa que o acidente envolvendo um homem, ocorrido na noite desta sexta-feira, na PE-15, em Olinda, não está relacionado à rede de distribuição de energia elétrica da concessionária. O poste em questão, localizado no canteiro central, é utilizado exclusivamente para a iluminação pública, cuja responsabilidade é da administração municipal. No momento do ocorrido, uma equipe da distribuidora passava pelo local e prontamente isolou a área. Outra equipe já está se dirigindo ao ponto do incidente, equipada para realizar o desligamento do circuito. A Prefeitura de Olinda foi acionada para adotar as providências cabíveis.”

