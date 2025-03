A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem suspeito de homicídio tenta fugir da polícia pelo telhado e acaba preso Ao localizar a residência, foi montado um cerco e o suspeito foi avistado tentando fugir pelo telhado do imóvel

Um homem suspeito de homicídio foi preso pela Polícia Militar de Pernambuco na noite dessa quinta-feira (27), no bairro dos Bultrins, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a corporação, com base em informações do serviço de inteligência, os agentes do 1º BPM conseguiram a localização precisa do homem, que cometeu o crime na comunidade Alto da Mina.



Ao localizar a residência, foi montado um cerco e o suspeito foi avistado tentando fugir pelo telhado do imóvel.



"Como todo o perímetro estava coberto, ele seguiu em direção ao efetivo. Ao perceber que seria capturado, atirou contra a equipe, que deu o revide e realizou a prisão", afirmou a PM.

Com o suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições deflagradas e uma caixa com mais 45 munições intactas.



Ele e todo o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



