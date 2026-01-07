Olinda: homens invadem residência e matam homem de 25 anos a tiros
Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro de Sapucaia
Um homem de 25 anos foi morto a tiros após a residência onde estava ser invadida por suspeitos em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro de Sapucaia.
A corporação destacou que homens invadiram a casa e atiraram contra a vítima, cujo nome não foi divulgado.
Já a Polícia Militar informou foi acionada para a ocorrência e que viaturas realizaram o isolamento da área.
Leia também
• Prefeitura do Recife oferece cursos gratuitos no Centro Arrecifes da Cidadania
• Recife: CTTU realiza mudança temporária de trânsito no bairro da Torre
O homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a PCPE.