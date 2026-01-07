Qua, 07 de Janeiro

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Olinda: homens invadem residência e matam homem de 25 anos a tiros

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro de Sapucaia

Corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no RecifeCorpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um homem de 25 anos foi morto a tiros após a residência onde estava ser invadida por suspeitos em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro de Sapucaia.

A corporação destacou que homens invadiram a casa e atiraram contra a vítima, cujo nome não foi divulgado.

Já a Polícia Militar informou foi acionada para a ocorrência e que viaturas realizaram o isolamento da área.

O homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a PCPE.

