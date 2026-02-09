A- A+

CARNAVAL 2026 Olinda implementa ação inédita de cuidado para mulheres turistas durante o período de Carnaval Argentinas serão recebidas com frevo no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em ação que reúne segurança, cultura e turismo responsável

O Carnaval de Olinda de 2026 promove, na quarta-feira (11) de pré-Carnaval, dia de maior fluxo de voos diretos da Argentina para Pernambuco, uma recepção especial para passageiras que desembarcarem no Aeroporto Internacional dos Guararapes.

A ação contará com uma folia de passistas e orquestra de frevo, além da distribuição de cartilhas bilíngues de prevenção ao assédio e à violência de gênero, divulgação das estruturas de acolhimento voltadas às mulheres, bem como canal de informações em espanhol.

A iniciativa faz parte da primeira iniciativa estruturada de prevenção com alcance internacional realizada pelo Instituto Livre de Assédio no Carnaval de Olinda, com patrocínio da Embratur.

O objetivo é garantir que turistas estrangeiras, especialmente mulheres viajantes solo, tenham acesso imediato à informação, orientação e redes de apoio logo na chegada ao destino.

Além disso, a atividade compõe um dado essencial para o setor: a segurança é um dos principais fatores na escolha de destinos turísticos, especialmente entre mulheres que viajam sozinhas.

Pesquisas do Airbnb demonstram que a percepção de segurança influencia diretamente a decisão de viagem desse público, que cresce de forma significativa no turismo global. A Prefeitura de Olinda destaca que iniciativas como essa fortalecem o turismo de forma sustentável.

“Olinda vive do turismo, da cultura e da ocupação segura do espaço público. Quando cuidamos da segurança das mulheres, estamos cuidando da economia da cidade. Queremos que mulheres do Brasil e do mundo escolham Olinda sabendo que aqui elas podem viver a festa com liberdade, respeito e segurança”, ressaltou a prefeita Mirella Almeida.

Durante os dias de Carnaval, o Instituto Livre de Assédio também estará presente nas ruas de Olinda com ações de prevenção, orientação e acolhimento, além da distribuição de cartilhas bilíngues, português e espanhol, e QR Codes com acesso rápido à rede de apoio e serviços de proteção.

“Olinda é um destino muito desejado e recebe muitas mulheres viajantes solo, especialmente no Carnaval. Quando falamos de turismo, estamos falando também de responsabilidade”, afirma Ana Addobbati, presidente do Instituto Livre de Assédio.

“A segurança é um fator decisivo para a escolha do destino. Receber essas mulheres já no aeroporto, com informação clara, linguagem acessível e uma mensagem de acolhimento, é uma forma concreta de dizer: vocês são bem-vindas e não estão sozinhas”, finalizou.

Haverá assistência social bilíngue durante os dias de Carnaval em ponto de assistência com tradutora das 9h às 2h, de sábado (14) a terça-feira (17), na Rua Justino Gonçalves, 85, Carmo.

Além disso, a Guarda Municipal e os produtores de pousadas e day uses foram treinados e orientados a encaminhar as turistas para esse local ou buscar o canal de informação para garantir acolhimento e cuidado.

Para o Instituto Livre de Assédio, a mensagem é clara: "Carnaval seguro não é discurso. É estrutura, parceria institucional e ação concreta. Se a festa é para todo mundo, a segurança também precisa ser".

Serviço para a turista

Recepção especial no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na quarta-feira de Carnaval, com passistas e orquestra de frevo;

Distribuição gratuita de cartilhas bilíngues (português e espanhol) com informações de segurança, disponível impressas e para download no site e redes sociais da prefeitura;

QR Code com acesso rápido à rede de apoio, serviços locais e canais de denúncia;

Ponto de acolhimento com tradução durante os dias de Carnaval localizado na Rua Justino Gonçalves, 85 - Bairro do Carmo.

