Olinda inaugura trecho de reubarnização de ruas e avenidas nesta quarta-feira (27)

A- A+

A Prefeitura de Olinda inaugura, nesta quarta-feira (27), às 17h, a primeira etapa do Programa Novo Caminho, que realiza a reubarnização de ruas e avenidas da cidade para desenvolver o polo econômico Bairro Novo/Casa Caiada, incluindo os corredores da Avenida Getúlio Vargas e Rua Cândido Pessoa.

De acordo com as diretrizes do projeto, devem ser entregues à população obras de pavimentação, drenagem, novas calçadas, iluminação e sinalização, além do plantio de mudas para arborização dos pontos.



A primeira etapa conluída vai da Praça 12 de Março até o banco Santander, na Av Getúlio Vargas. Na Rua Cândido Pessoa, corresponde ao trajeto do Hospital Tricentenário até o mesmo banco. O trecho entregue corresponde a cerca de 600 metros dos 3,6 quilômetros que compõem a área de requalificação.

"Essa requalificação tem o objetivo de possibilitar que, após a conclusão da requalificação da Avenida Getúlio Vargas com a Cândido Pessoa, possamos desafogar o trânsito e melhorar principalmente a drenagem da Praça 12 de Março, que, em períodos de chuva, alaga bastante. Também estamos melhorando a acessibilidade das calçadas, arborização, iluminação e implementação de semáforos mais novos e modernos", revelou o secretário executivo de Obras de Olinda, Roberto Rocha.

As obras começaram em junho deste ano, com investimento de R$ 55 milhões. A previsão atual de entrega do projeto é em dezembro de 2024, inclusive com a implantação do binário Bairro Novo/Casa Caiada, composto pelas Ruas Cândido Pessoa e Otaviano Pessoa Monteiro, além da Avenida Getúlio Vargas.

O projeto prevê como última etapa a construção do binário. O setor deve contar ainda com faixas esclusivas para ônibus e uma ciclovia bidirecional na Getúlio Vargas. Assim, as mudanças no trânsito devem ser feitas apenas quando as obras forem finalizadas.

Mudanças de trânsito

Com o projeto, a Avenida Getúlio Vargas pasará a ter sentido único Olinda-Paulista desde a Praça 12 de Março até o girador em frente ao Hotel 4 Rodas. Já a Cândido Pessoa, também em mão única, no sentido Recife-Olinda, do Hospital Esperança até o Hospital Tricentenário.

Quanto ao acesso, será possível usar a Praça 12 de Março, assim como o girador do Hotel 4 Rodas, que deverão servir como rotatórias de entrada e saída, respectivamente, do binário. Ao entrarem nelas, os veículos poderão acessar a Rua Cândido Pessoas, que levará para o ponto.

Outra alternativa para os motoristas que partem da Avenida Getúlio Vargas será passar pela Rua Jornalista Luís, cerca de um quilômetro após a rotatória do Hotel 4 Rodas.

"Como a Cândido Pessoa começa com uma bifurcação, na prática, o binário terá acesso na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, que abre o eixo principal do percurso", explicou Roberto Rocha.

O projeto também prevê que a Rua Cândido Pessoa conte com quatro faixas, sendo uma para ônibus, duas para veículos e uma para ciclovia. O mesmo vale para a Av. Getúlio Vargas, que deve contar ainda com uma linha especial para o transporte público, partindo para Rua Cândido Pessoa, no sentido Recife-Olinda, a caminho do binário.

Veja também

insatisfação Reclamações contra planos de saúde crescem quase 50% em 2023