A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: incêndio atinge mercadinho no bairro de Rio Doce na noite de domingo (5); homem é socorrido Caso aconteceu no Mercadinho Mix Marcílio, situado na Rua 16, na 5ª Etapa de Rio Doce

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na noite desse domingo (5). Uma pessoa foi socorrida.



O caso aconteceu no mercadinho Mix Marcílio, situado na Rua 16, na 5ª Etapa de Rio Doce. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça e populares tentando apagar o fogo e salvar mercadorias.

Três viaturas foram encaminhadas ao estabelecimento, sendo um de combate a incêndio, uma de resgate e outra de comando operacional.



"As equipes atuaram na extinção das chamas, que prontamente foram debeladas", informou a corporação.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem, de idade não informada, passou mal e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce. Ele estava consciente e orientado.

Veja também