Seg, 01 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OLINDA

Olinda: incêndio de grandes proporções atinge depósito de material reciclável no Alto da Conquista

Fogo foi registrado na noite desse domingo (31), na Rua Pastilha

Reportar Erro
Incêndio permanece ativo devido à queima em profundidade do material plástico armazenado no terrenoIncêndio permanece ativo devido à queima em profundidade do material plástico armazenado no terreno - Foto: Instagram/@_eduardo_lft/Cortesia

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de material reciclável no bairro Alto da Conquista, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O fogo foi registrado na noite desse domingo (31), na Rua Pastilha, e equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando no local, nesta segunda-feira (1º). Não há vítimas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)


Foram enviadas equipes especializadas e viaturas de combate a incêndio. Os profissionais conseguiram conter a propagação das chamas para áreas adjacentes.

Leia também

• Criança é mordida por tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

• Mestre Gennaro recebe Título de Cidadão do Recife em sessão solene na Câmara Municipal

• Câmara entrega Título de Cidadão do Recife ao ministro Guilherme Caputo Bastos

Apesar disso, o incêndio permanece ativo devido à queima em profundidade do material plástico armazenado no terreno, segundo informou a corporação.

"Em razão da proximidade de edificações residenciais, as equipes mantêm o monitoramento constante da área. Também foi identificado comprometimento estrutural em um dos muros laterais do estabelecimento, o que exige atenção redobrada durante as operações", informou o Corpo de Bombeiros.

A atuação continua com apoio da Defesa Civil de Olinda, Compesa e Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe), que ofertam abastecimento hídrico e apoio com maquinário.






 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter