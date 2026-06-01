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OLINDA Olinda: incêndio de grandes proporções atinge depósito de material reciclável no Alto da Conquista Fogo foi registrado na noite desse domingo (31), na Rua Pastilha

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de material reciclável no bairro Alto da Conquista, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O fogo foi registrado na noite desse domingo (31), na Rua Pastilha, e equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando no local, nesta segunda-feira (1º). Não há vítimas.



Foram enviadas equipes especializadas e viaturas de combate a incêndio. Os profissionais conseguiram conter a propagação das chamas para áreas adjacentes.

Apesar disso, o incêndio permanece ativo devido à queima em profundidade do material plástico armazenado no terreno, segundo informou a corporação.



"Em razão da proximidade de edificações residenciais, as equipes mantêm o monitoramento constante da área. Também foi identificado comprometimento estrutural em um dos muros laterais do estabelecimento, o que exige atenção redobrada durante as operações", informou o Corpo de Bombeiros.



A atuação continua com apoio da Defesa Civil de Olinda, Compesa e Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe), que ofertam abastecimento hídrico e apoio com maquinário.















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