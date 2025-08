A- A+

Começou, na manhã deste domingo (3), com a Procissão da Bandeira, a celebração da festa do Festa do Padroeiro Santíssimo Salvador, em Olind, na Região Metropolitana do Recife. A festa, que conta com o apoio da prefeitura, acontece até a próxima quarta-feira (6), dia do Santíssimo Salvador do Mundo, padroeiro de Olinda.

Com programação religiosa e cultural na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, a Catedral da Sé, a festa reúne fé e cultura popular, ações de saúde e cidadania.

Saindo da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a Procissão da Bandeira seguiu pelas ladeiras da cidade histórica, passando por pontos históricos, como o Largo do Amparo e a rua Bispo Coutinho, mesmo sob chuva, rumo à catedral.

Solenidade

Na catedral, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, a celebração de abertura da festa contou com a participação do cura da Catedral, padre Lenildo Santana, e do pároco da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, dom André. Ao final da cerimônia, foi realizado o hasteamento da bandeira do padroeiro.

Durante a celebração, dom Paulo Jackson chamou a atenção dos fiéis para o "profundo significado da vida", em alusão à cultura contemporânea, imediatista do consumo e da "fome de acumular riquezas desnecessárias" para saciar a "sede, uma busca de sentido na vida", que vai de encontro aos ensinamentos de Jesus, o Santíssimo Salvador:

"No fundo, nós percebemos que somos seres incompletos, imperfeitos. E esta incompletude não se resolve com a compra de bens materiais. Temos necessidade de um algo a mais, fome de sentido para vida, de infinito. E aí nós, tantas vezes, nos desviamos para as realidades materiais, tentando suprir este vazio que existe dentro de nós. É aí que surge a idolatria." Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco "Peçamos então, neste domingo ao Senhor a graça e sabermos trabalhar na humildade, utilizar a nossa inteligência e nossas capacidades para que as famílias tenham conforto, trabalho, educação, saúde, tudo aquilo que for necessário para o meu bem. Mas sempre colocando a graça múltipla naquele que é Salvador do mundo. É Deus que, em muita instância, tem o controle de todas as realidades. E se nós devemos submetê-las a soberania de São Salvador", completou dom Paulo.

Devoção

A aposentada Maria José Gomes dos Santos, de 73 anos, que faz parte do apostolado do Coração de Jesus, da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, acompanhou a procissão e a santa missa e ressaltou a importância dos ensinamentos de Jesus.

“O apostolado do sagrado coração de Jesus, o Senhor Salvador do Mundo, é importantíssimo na vida do cristão. E a celebração de hoje é mais uma lição sobre a vaidade das vaidades, que não devemos acumular tesouros aqui. Porque essa riqueza, o dinheiro, o bem material que a gente acumula aqui, a gente não leva. Porque Deus não quer isso da gente. Ele quer nossas obras”, declarou a devota.

A supervisora administrativa Maria Erolanda, de 61 anos, residente de João Pessoa, veio com o esposo, os filhos, netos e a cunhada (total de 9 pessoas) para pagar uma promessa feita em 2019 ao Santíssimo Salvador do Mundo, em sua primeira visita à Catedral da Sé, durante um passeio com a família.

"Eu tenho muita fé em Deus, tudo eu boto, em primeiro lugar, nas mãos Dele. Vim aqui em 2019, para conhecer, e quando eu entrei nessa igreja, senti uma luz, um sentimento de fé tão grande que eu fiz uma promessa para que se eu conseguisse me aposentar viria assistir uma missa aqui, em ação de graça, né? Em janeiro de 2020, eu consegui me aposentar. Só que, com tantas coisas, só pude vir pagar minha promessa hoje, e descobri que era o início da celebração dele. Aí, estou aqui 'só gratidão'", contou. Olinda inicia festa do Padroeiro Santíssimo Salvador. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Olinda inicia festa do Padroeiro Santíssimo Salvador. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Festa do Padroeiro Santíssimo Salvador

Na segunda-feira (4), a programação continua com uma missa solene às 19h, que contará com uma ordenação diaconal, momento marcante para a comunidade religiosa.



Já na terça-feira (5), a Secretaria de Saúde de Olinda promove uma ação de saúde gratuita a partir das 9h, em frente à Catedral da Sé. No local, serão ofertados serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações para o bem-estar da população.

À noite, às 19h, ocorre mais uma missa, seguida da apresentação da Banda Águias, às 20h30.



O encerramento da festa será na quarta-feira (6), dia do Santíssimo Salvador do Mundo, com a procissão do padroeiro, saindo da sede da Prefeitura de Olinda às 16h. O cortejo percorre ruas históricas como a Prudente de Moraes, o Largo do Amparo e a Saldanha Marinho, finalizando na Catedral da Sé, onde será celebrada a missa de encerramento às 18h, presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson.

O encerramento será de festa popular será à noite, com apresentação de orquestras de frevo, passistas e a tradicional Escola de Samba Preto Velho.

Confira a programação:

Segunda-feira (4)

19h – Missa Solene com Ordenação Diaconal.



Terça-feira (5)

9h – Ação de saúde em frente à Catedral da Sé (pressão, glicemia e outros serviços em parceria com a Secretaria de Saúde de Olinda);

19h – Missa Solene na Catedral da Sé;

20h30 – Apresentação da Banda Águias.



Quarta-feira (6)

16h – Procissão do Padroeiro São Salvador do Mundo, com saída da sede da Prefeitura de Olinda;

Percurso: Rua Prudente de Moraes, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Amparo, Saldanha Marinho, Misericórdia, Bispo Coutinho e Catedral da Sé;

18h – Missa de encerramento na Catedral da Sé, ministrada pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson;

19h30 – Apresentação de orquestras de frevo, passistas e Escola de Samba Preto Velho.

