Carnaval 2023 Olinda inicia montagem de decoração do Carnaval 2023 com 800 mil bandeirinhas Serão quase 4.600 metros quadrados de ornamentação, de acordo com a prefeitura

O colorido de 800 mil bandeirinhas começou a tomar conta das ruas e ladeiras de Olinda. A decoração do Carnaval será finalizada até a próxima terça-feira (14), segundo a prefeitura.

A montagem da decoração aérea e painéis com bandeirinhas, que somam 4.600 metros quadrados, teve início nessa terça-feira (7).

A prefeitura destaca que também foi iniciado o enfeite de outras ruas com fitas coloridas, no Sítio Histórico e bairros vizinhos.

Os locais que irão receber as bandeirinhas com decoração aérea e painéis são:

- Avenida Liberdade

- 15 de Novembro

- Praça Laura Nigro

- Mercado da Ribeira

- Varadouro (em frente ao Eufrásio Barbosa)

- Entrada da Praça do Carmo

Quem assina a decoração aérea é o grupo Arte na Rua. A decoração ainda conta com um pórtico de entrada da cidade, ornamentação dos postes da Avenida Sigismundo Gonçalves, com placas, e do Palácio dos Governadores, sede do governo municipal.

