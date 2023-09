A- A+

FERIADÃO Olinda inicia preparações para o Carnaval 2024 no feriado desta quinta (7) com ensaio da Pitombeira A concentração começa na sede da agremiação, a partir das 13h, com previsão de saída para as 16h

Já com atenção voltada para o Carnaval do próximo ano, Olinda dá pontapé inicial na folia já no feriado desta quinta-feira (7), Dia da Independência do Brasil. Para promover uma programação especial para a população, a prefeitura da cidade organiza o tradicional ensaio da Troça Carnavalesca Mista Pitombeira dos Quatro Cantos. A concentração do desfile acontece a partir das 13h, na sede da agremiação, localizada na Rua 27 de Janeiro, com saída prevista às 16h, percorrendo as ruas do Sítio Histórico.

A decisão foi definida em reunião da Secretaria de Cultura, Patrimônio e Turismo com a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia (Sedeti), Mirella Almeida. O prefeito de Olinda, Professor Lupércio, também estava presente e ressaltou a importância de iniciar as preparações para o próximo Carnaval tão cedo.

“São ações integradas, voltadas para segurança, bem-estar e garantia da integridade dos olindenses e todos aqueles que visitam a nossa cidade. Nos preparamos para, mais uma vez, realizarmos o maior Carnaval do mundo. Nosso papel vai além, com um olhar atento para a limpeza das vias, mobilidade e geração de renda para os trabalhadores”, destacou.

Segurança e organização do evento

Com foco na promoção de segurança durante a programação desta quinta, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda vai montar, a partir das 12h, seis pontos de controle de acesso, nas principais vias de circulação do Sítio Histórico. São eles: Av. Liberdade com a Rua do Bomfim; Ladeira da Misericórdia até a Academia Santa Gertrudes; Praça Monsenhor Fabrício com a Rua 27 de Janeiro; e na 13 de Maio com a Rua Henrique Dias.

Os corredores contarão, ainda, com uma média de 18 agentes para orientar moradores e turistas, abrangendo condutores e pedestres, sobre o trajeto que deverá ser seguido. Aderindo a isso, outros pontos também terão monitoramento enquanto o desfile da Pitombeira acontece.

Além disso, a Secretaria de Executiva de Controle Urbano irá promover a desobstrução dos logradouros para quem vai acompanhar a troça, com o objetivo de manter o bom funcionamento do comércio ambulante. Assim, na composição, estarão 34 técnicos, seis carros e uma moto-patrulha. A Guarda Municipal também prestará apoio no esquema de segurança montado pela Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Apoio ao Turismo (Ciatur).

No corpo de atividades da Gestão Urbana, serão instalados 25 sanitários públicos extras, incluindo dez unidades na orla. Um grupo especial de limpeza também será posicionado na Marim dos Caetés, com o acréscimo de 56 profissionais, que atuarão na remoção de lixo e entulhos durante o dia do desfile até às 5h da manhã seguinte.

A iluminação pública também manterá três quadros mobilizados, enquanto a Defesa Civil estará em três postos-chaves, com dez plantonistas. A Secretaria de Segurança Cidadã de Olinda, sob o comando do titular da pasta, Cel. Antônio Pereira Neto, destacará quatro viaturas, duas motocicletas e o incremento de mais 20 guardas para a segurança da população.

Ainda no cronograma geral, com o apoio da Sedeti, será realizada a capacitação dos ambulantes. Já as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos irão realizar atividades sociais, de acolhimento e conscientização.

O papel da Secretaria de Saúde será ficar de plantão com uma ambulância tipo UTI e equipe completa durante o desfile. A unidade móvel estará na Praça do Carmo, em frente à Biblioteca Pública de Olinda, das 13h às 20h.

