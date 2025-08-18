A- A+

LEVANTAMENTO Olinda inicia primeiro censo de pessoas em situação de rua do município Levantamento será realizado em diversos bairros da cidade, reunindo informações sobre aspectos da rotina dessa população

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, iniciou o primeiro censo voltado à população em situação de rua do município.

A iniciativa visa identificar o número de pessoas que vivem nessa condição, além de mapear os locais onde permanecem, assim como compreender os hábitos da população.





Segundo a assistente social Luciene Barros, o censo representa um passo importante no fortalecimento das ações sociais da gestão municipal.

“Estamos realizando um monitoramento inédito, que permitirá a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas específicas. Esse trabalho vai possibilitar avanços significativos para garantir dignidade e melhores condições de vida às pessoas em situação de rua”, destacou.

Dados

O levantamento será realizado em diversos bairros da cidade, reunindo informações sobre os espaços que as pessoas em situação de rua utilizam para dormir, quais formas de acesso à alimentação, como utilizam os serviços de saúde e demais aspectos da rotina.

A prefeitura avalia que com base nesses dados será possível aprimorar o planejamento e a execução das políticas públicas voltadas a esta população.





Com informações da assessoria.

Veja também