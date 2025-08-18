Olinda inicia primeiro censo de pessoas em situação de rua do município
Levantamento será realizado em diversos bairros da cidade, reunindo informações sobre aspectos da rotina dessa população
Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, iniciou o primeiro censo voltado à população em situação de rua do município.
A iniciativa visa identificar o número de pessoas que vivem nessa condição, além de mapear os locais onde permanecem, assim como compreender os hábitos da população.
Segundo a assistente social Luciene Barros, o censo representa um passo importante no fortalecimento das ações sociais da gestão municipal.
“Estamos realizando um monitoramento inédito, que permitirá a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas específicas. Esse trabalho vai possibilitar avanços significativos para garantir dignidade e melhores condições de vida às pessoas em situação de rua”, destacou.
Dados
O levantamento será realizado em diversos bairros da cidade, reunindo informações sobre os espaços que as pessoas em situação de rua utilizam para dormir, quais formas de acesso à alimentação, como utilizam os serviços de saúde e demais aspectos da rotina.
A prefeitura avalia que com base nesses dados será possível aprimorar o planejamento e a execução das políticas públicas voltadas a esta população.
