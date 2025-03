A- A+

Carnaval 2025 Olinda inicia retirada de bloqueios de trânsito para o Carnaval 2025 Nesta quarta-feira (5), ao meio-dia, serão desativados os bloqueios do Varadouro, o que está próximo ao Hospital do Tricentenário e o da Estrada do Bom Sucesso

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, continua em clima de Carnaval, com apresentações nesta Quarta-Feira de Cinzas (5), no Carmo.



Apesar dos festejos, a prefeitura da cidade já iniciou a retirada dos principais bloqueios que dão acesso ao Sítio Histórico.



Segundo a gestão, já foram retirados os bloqueios da Marinha, na PE-01, e o da rotatória da Presidente Kennedy.

Nesta quarta-feira (5), ao meio-dia, outros três bloqueios principais serão desativados: o do Varadouro, o que está próximo ao Hospital do Tricentenário e o da Estrada do Bom Sucesso.



Com o acesso liberado, a circulação das linhas de ônibus na cidade voltará ao normal.



Para os shows desta noite, serão ativados os seguintes bloqueios próximos à Praça do Carmo, das 13h às 0h:

– Av. liberdade

– Alto da Sé (lareira da Sé)

– Academia Santa Gertrudes (Ladeira da Misericórdia)

– 13 de maio

– 27 de janeiro.

