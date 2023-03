Olinda inicia vacinação bivalente para público com 60 anos ou mais a partir desta terça-feira (7)

A- A+

A aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 foi ampliada para idosos com 60 anos ou mais, moradores da cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O imunizante, desenvolvido pela Pfizer, está disponível a partir desta terça-feira (7) em toda a rede municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e no piso L2 do Shopping Patteo, de segunda a sábado, das 9h às 16h.



Não é necessário agendamento. No local, os moradores que estão no grupo prioritário devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, caderneta de vacinação e comprovante de residência.

A vacinação bivalente em Olinda teve início no último dia 27 de fevereiro para o público a partir dos 70 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente na primeira semana de campanha, 4.512 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 15,2% do público-alvo.



Além de idosos a partir de 60 anos, também estão elegíveis para receber a vacina pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunossuprimidos a partir de 12 anos, além de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

