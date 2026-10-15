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Saúde Olinda inicia vacinação contra a Pneumo 20 para idosos a partir de 85 anos; veja locais

Idosos com idade a partir de 85 anos já podem receber a vacina contra a Pneumo 20 em Olinda, a partir desta quinta-feira (15). A campanha foi iniciada às 9h, no Shopping Patteo, no bairro de Casa Caiada, e tem como objetivo imunizar 4.600 idosos.

Durante esta semana a vacinação será realizada no mesmo local, na sala localizada no piso L2, e nas policlínicas do município.

A Prefeitura de Olinda informou que a iniciativa será ampliada a partir da próxima segunda-feira (19), quando o imunizante também estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Segundo o executivo municipal, o atendimento ocorre por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento. O grupo contemplado precisa apenas apresentar o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS).

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de Olinda, Clara Pires, a aplicação em dose única para pessoas com 85 anos ou mais é importante para ampliar a proteção do grupo prioritário contra doenças pneumocócicas, que podem provocar infecções graves.

Além dos idosos, crianças menores de cinco anos que estejam com o esquema vacinal incompleto também podem receber o imunizante.

A estimativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) é de que cerca de 104 mil pernambucanos façam parte do grupo prioritário do imunizante.

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