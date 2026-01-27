A- A+

SEGURANÇA Carnaval 2026: Olinda reforça integração com o Governo Estadual para garantir a segurança na folia Reunião de alinhamento teve foco no planejamento integrado das ações para o período festivo

A Prefeitura de Olinda realizou uma reunião de alinhamento com o Governo de Pernambuco nessa segunda-feira (26) para reforçar a segurança durante as prévias e o Carnaval 2026.



A articulação ocorreu em reunião no Centro de Operações de Defesa Social (CIODS), com foco no planejamento integrado das ações para o período festivo.

A reunião contou com a participação do Comitê de Grandes Eventos e envolveu representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além das equipes do próprio CIODS e demais órgãos ligados à Secretaria de Defesa Social.

A proposta é garantir atuação conjunta, monitoramento e respostas rápidas durante toda a programação carnavalesca.

Durante o encontro, a prefeita Mirella Almeida destacou a prioridade dada à proteção da população e dos milhares de foliões que escolhem Olinda como destino nos festejos.

"Estamos aqui no Centro de Operações de Defesa Social, ao lado da Tenente-Coronel Rafaela e de toda a equipe do Estado, tratando de um tema fundamental, que é a segurança. Nosso objetivo é priorizar esse cuidado não apenas nas prévias, mas também durante o Carnaval, que é o maior e melhor do mundo", afirmou a gestora.



De acordo com a Tenente-Coronel Rafaela Reny, a Secretaria de Defesa Social está mobilizada para assegurar que Olinda continue sendo referência nacional quando o assunto é Carnaval.



"Estamos com todo o comitê de grandes eventos reunido, envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CIODS e toda a estrutura da segurança pública, pensando de forma integrada para garantir uma festa segura", disse.

A estratégia prevê monitoramento integrado diário, acompanhando a dinâmica dos eventos e a movimentação do público.

"Vamos estar nesse acompanhamento constante para entregar o maior e melhor Carnaval de rua do mundo, garantindo um momento bonito, seguro e organizado para quem vem brincar", completou a tenente-coronel.

Veja também