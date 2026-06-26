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Região Metropolitana do Recife Olinda: jovem de 18 anos é encontrado morto em poço no bairro de Aguazinha; Bombeiros resgatam corpo Duas viaturas de busca e salvamento dos Bombeiros foram enviadas ao local

O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado em um poço no bairro de Aguazinha, em Olinda, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (26).



O caso aconteceu na Rua Maria Juracy, nas proximidades do antigo Aterro Sanitário de Aguazinha.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado, duas viaturas de busca e salvamento foram enviadas ao local para atuar na localização e remoção do corpo.



"Durante a operação, as equipes localizaram a vítima no interior de uma estrutura semelhante a um poço", informou o CBMPE.

Após a remoção, a ocorrência ficou sob responsabilidade das autoridades competentes.



Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 1º BPM foi acionado para averiguar um possível cadáver encontrado dentro do antigo Aterro Sanitário de Aguazinha.



"No local, o efetivo constatou a veracidade da informação e acionou as autoridades competentes. A PM permaneceu isolando a área", destacou a corporação.

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