Olinda lança edital com 465 vagas gratuitas em cursos de qualificação; saiba como participar
Entre as opções estão inglês e espanhol básico, inclusão digital, Microsoft Office, design digital, entre outros
A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, lançou edital com 465 vagas gratuitas em cursos de qualificação na modalidade presencial.
Há formações nas áreas de idiomas, tecnologia, comunicação e desenvolvimento profissional.
Entre as opções estão inglês e espanhol básico, inclusão digital, Microsoft Office, design digital, entre outros [confira lista completa ao final do texto].
Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos. Há vagas reservadas para o público 50+.
As inscrições serão abertas no dia 12 de agosto, pela internet e seguem até enquanto houver vagas.
Interessados também podem realizar inscrição presencial na sede do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), localizado na Rua Quinze de Novembro, 135, no Varadouro, das 9h às 16h.
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Segundo a gestão municipal, cada participante poderá se candidatar a apenas um curso.
Confira edital
As formações acontecem entre os meses de agosto e dezembro de 2026, com turmas distribuídas em diferentes dias e horários. As aulas serão realizadas presencialmente na sede do NTECI.
A matrícula será efetivada no primeiro dia de aula da formação escolhida. Na ocasião, será necessário apresentar a documentação solicitada e confirmar os dados pessoais.
Os participantes aprovados, com frequência mínima de 75% e aproveitamento igual ou superior a 60%, receberão certificado digital de conclusão.
"Os cursos do NTECI contribuem para o fortalecimento do currículo profissional, atualização de competências e desenvolvimento de habilidades cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho", destacou a prefeitura de Olinda.
Confira os cursos disponíveis:
Inglês Básico;
Espanhol Básico;
Espanhol Intermediário;
Francês Básico;
Comunicação Digital: Produção de Conteúdo para Mídias Sociais;
Desenvolvimento Pessoal para Inserção e/ou Recolocação Profissional;
Inclusão Digital: Tecnologia Básica para Uso no Dia a Dia;
Microsoft Office;
Design Digital: Criação de Arte com Canva;
Manutenção e Montagem de Computadores.