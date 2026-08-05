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FORMAÇÃO Olinda lança edital com 465 vagas gratuitas em cursos de qualificação; saiba como participar Entre as opções estão inglês e espanhol básico, inclusão digital, Microsoft Office, design digital, entre outros

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, lançou edital com 465 vagas gratuitas em cursos de qualificação na modalidade presencial.

Há formações nas áreas de idiomas, tecnologia, comunicação e desenvolvimento profissional.

Entre as opções estão inglês e espanhol básico, inclusão digital, Microsoft Office, design digital, entre outros [confira lista completa ao final do texto].

Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos. Há vagas reservadas para o público 50+.

As inscrições serão abertas no dia 12 de agosto, pela internet e seguem até enquanto houver vagas.

Interessados também podem realizar inscrição presencial na sede do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), localizado na Rua Quinze de Novembro, 135, no Varadouro, das 9h às 16h.

Segundo a gestão municipal, cada participante poderá se candidatar a apenas um curso.



Confira edital

As formações acontecem entre os meses de agosto e dezembro de 2026, com turmas distribuídas em diferentes dias e horários. As aulas serão realizadas presencialmente na sede do NTECI.

A matrícula será efetivada no primeiro dia de aula da formação escolhida. Na ocasião, será necessário apresentar a documentação solicitada e confirmar os dados pessoais.

Os participantes aprovados, com frequência mínima de 75% e aproveitamento igual ou superior a 60%, receberão certificado digital de conclusão.

"Os cursos do NTECI contribuem para o fortalecimento do currículo profissional, atualização de competências e desenvolvimento de habilidades cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho", destacou a prefeitura de Olinda.



Confira os cursos disponíveis:

Inglês Básico;

Espanhol Básico;

Espanhol Intermediário;

Francês Básico;

Comunicação Digital: Produção de Conteúdo para Mídias Sociais;

Desenvolvimento Pessoal para Inserção e/ou Recolocação Profissional;

Inclusão Digital: Tecnologia Básica para Uso no Dia a Dia;

Microsoft Office;

Design Digital: Criação de Arte com Canva;

Manutenção e Montagem de Computadores.

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