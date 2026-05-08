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OLINDA Olinda lança edital para restauração do Mercado da Ribeira Obra no patrimônio histórico do Varadouro prevê investimento de R$ 353 mil e integra pacote de requalificação de equipamentos culturais da cidade

A Prefeitura de Olinda publicou, nesta sexta-feira (8), o edital de chamamento público para contratar a empresa responsável pela requalificação e restauração do Mercado da Ribeira, localizado no Varadouro. A licitação prevê investimento de R$ 353,7 mil e integra um pacote de obras voltadas à recuperação de equipamentos históricos da cidade.

O projeto prevê intervenções na estrutura do mercado, incluindo restauração da coberta, paredes, esquadrias e gradis, além de pintura interna e externa, instalação de rampas de acessibilidade e modernização das instalações elétricas. As melhorias devem alcançar os 16 boxes, o salão principal e o nicho do espaço. O prazo estimado para conclusão da obra é de 180 dias após a assinatura do contrato.

Os recursos para a execução da obra são provenientes de emenda federal. Por se tratar de um imóvel inserido no Sítio Histórico de Olinda, reconhecido como Patrimônio Mundial da humanidade pela Unesco, o processo exigiu aprovação de órgãos de preservação e elaboração de projetos específicos para restauração.

Segundo a secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda, Marília Banholzer, o processo precisou seguir etapas específicas para garantir a preservação do patrimônio histórico.

“Obra em patrimônio histórico se faz com responsabilidade. E foi exatamente isso que a gestão fez: garantiu que cada etapa fosse cumprida corretamente, para que a obra chegue ao fim sem riscos ao bem histórico e sem problemas com os órgãos de controle”, afirmou.

Antes da publicação do edital, a gestão municipal realizou uma reunião com os permissionários do mercado para apresentar o projeto e discutir a realocação temporária dos artesãos durante as obras. A prefeitura informou ainda que fará um recadastramento dos trabalhadores que atuam no espaço, avaliando a regularidade e a permanência de cada permissionário após a conclusão da reforma.

Além do Mercado da Ribeira, o pacote de investimentos também contempla intervenções no Clube Atlântico, no Fortim do Queijo e na Casa 28, que já possuem recursos assegurados e projetos em andamento.

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