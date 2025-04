A- A+

SEGURANÇA Olinda lança Patrulha Municipal Maria da Penha para reforçar o combate à violência contra mulheres Lançamento acontece nesta quinta-feira (3), no auditório da prefeitura, no Varadouro

A Prefeitura de Olinda irá lançar, nesta quinta-feira (3), a Patrulha Municipal Maria da Penha. A iniciativa busca reforçar a proteção e o atendimento às mulheres em situação de violência no município.

O evento se inicia às 9h, no auditório da prefeitura, localizado na rua de São Bento, no Varadouro.

Na ocasião, também acontecerá a aula inaugural do grupamento da Guarda Municipal que atuará diretamente na patrulha. Os agentes serão capacitados para lidar com as ocorrências e prestar assistência às vítimas.

A ação, realizada pela prefeitura por meio da Secretaria da Mulher, integra a programação em referência ao Mês da Mulher, celebrado em março. O objetivo é ampliar políticas públicas de proteção e acolhimento de mulheres vítimas da violência de gênero.

Serviço

Lançamento da Patrulha Municipal Maria da Penha e aula inaugural da equipe da Guarda Municipal

Data e horário: quinta-feira, 3 de abril, às 9h

Local: Auditório da Prefeitura de Olinda – Rua de São Bento, 123, Varadouro.

