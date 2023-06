Olinda lança programa de infraestura com requalificação de vias públicas, praças e da orla

A- A+

A Prefeitura de Olinda lançou, na manhã desta quarta-feira (14), o Programa Novo Caminho, que prevê a execução de novas obras de infraestrutura no município. Segundo a gestão municipal, o projeto terá investimentos na casa dos R$ 55 milhões e intervenções em vias públicas, em praças e na orla. A primeira ação do programa será a requalificação do chamado Polo Econômico Bairro Novo/Casa Caiada.

As primeiras obras envolvem as requalificações da Avenida Getúlio Vargas (trecho de 7km que vai da Praça 12 de Março às imediações da Ponte do Janga) e da Rua Cândido Pessoa (do Hospital Tricentenário até a intersecção com a Avenida Carlos de Lima Cavalcante). A escolha das vias, segundo a gestão municipal, está relacionada a uma concentração de faculdades, escolas, comércios, serviços e shopping, além de um polo médico. Outras 22 ruas transversais devem receber requalificados pontuais.

Entre os reparos da primeira etapa, estão a troca do asfalto, a adaptação das calçadas - que terão pisos intertravados -, mudanças nos sistemas de drenagem (com o objetivo de eliminar pontos de alagamento nas vias), ajustes na iluminação (com a substituição das lâmpadas por equipamentos de LED) e sinalização, com a instalação de novas paradas de ônibus. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, as obras terão como modelo a requalificação da Avenida Presidente Kennedy.

A etapa inicial prevê, ainda, mudanças na Praça Coronel Cornélio Padilha, no Bairro Novo, que receberá um projeto de paisagismo, com adequação e plantio de novas espécies de árvores.

As intervenções dessa primeira etapa têm duração prevista de 12 meses e investimentos de R$ 30 milhões.

Além das requalificações das duas vias, outras duas etapas envolvem reparos na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti e na Orla de Olinda. Ao todo, as três etapas têm previsão de conclusão estimada em 36 meses.

Na manhã desta segunda, no Palácio dos Governadores, sede da Prefeitura de Olinda, o prefeito do município, Professor Lupércio (SD), assinou a ordem de serviço que autoriza o início imediato da primeira etapa.

“Sabemos que quando se mexe na questão da infraestrutura o que se faz é atrair e aquecer ainda mais a economia de Olinda. Nós temos pessoas qualificadas e teremos um comitê especial para acompanhar essa obra, que é de grande envergadura”, disse Lupércio.

A secretária da Fazenda e Planejamento, Mirella Almeida, também destacou a importância da obra na promoção de melhorias na mobilidade urbana e na movimentação econômica do município. Almeida justificou, ainda, a escolha das avenidas Getúlio Vargas e Cândido Pessoa como pontos de partida para as obras.

“São duas avenidas importantes, que compreendem um eixo de 16 quilômetros e fazem parte de todo um polo econômico. Também são vias que não passam por mudanças há mais de 20 anos”, disse a secretária, que também destacou as obras de drenagem que serão realizadas nas vias com o objetivo de “eliminar os pontos de alagamento”.

As obras, que devem começar em breve, poderão envolver desvios de trânsito, entre outras alterações nos fluxos de veículos nos arredores das duas vias. “Todas as interdições vão ser pensadas de modo a causar os menores impactos possíveis à população”, disse Maxwell Behar, secretário de Mobilidade de Olinda.

