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REPENSE REUSE Olinda lança campanha com ações de sustentabilidade focadas na limpeza urbana Em parceira com a Humana Brasil, lançamento será nesta quarta-feira (18) com a instalação de contêineres para descarte de produtos têxteis

A cidade de Olinda realiza, nesta quarta-feira (18), a partir das 9h, o lançamento do projeto "Repense Reuse", que promove a coleta seletiva de resíduos e produtos têxteis, na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada. A iniciativa faz parte da agenda ambiental municpal e ocorre em parceria com a Humana Brasil e conta com a participação da prefeita Mirella Almeida.

A ação inclui a instalação de contêineres específicos para o descarte de roupas, calçados e outros materiais têxteis, fortalecendo a economia circular e contribuindo diretamente para a melhoria da limpeza urbana no município. Nessa segunda-feira (16), sete pontos foram implantados em áreas estratégicas da cidade.

Os locais contemplados foram a Praça Vitoriano Regueira (Praça do Parcão), a Praça 12 de Março e a Praça Dantas Barreto, em Bairro Novo, além do Parque Billy Jackson, em Casa Caiada, a Praça da Avenida das Garças, na 4ª etapa de Rio Doce, e a região do Varadouro, nas proximidades do Atacadão.

Três pontos também estão previstos para o Sítio Histórico, incluindo áreas próximas aos Correios, à Praça do Jacaré com a Escola São Bento e ao Mercado Eufrásio Barbosa.

A instalação nesses locais aguardam a liberação da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda (Sepac), já que se tratam de áreas tombadas que exigem critérios específicos para preservação do patrimônio histórico e urbano.

Além de reduzir a pressão sobre aterros sanitários, o Repense Reuse atua como ferramenta de conscientização ambiental. A presença dos contêineres em locais de grande circulação pretende estimular a população a adotar práticas mais responsáveis no dia a dia, reforçando a cultura do descarte consciente.

"A iniciativa dialoga diretamente com as políticas públicas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de contribuir para a organização da coleta seletiva e para a redução de impactos ambientais no município", destaca o diretor de Meio Ambiente e Planejamento Urbano do município, Jean Diniz.

Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação

Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação

Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação

Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação



Em curto prazo, a iniciativa já garante pontos acessíveis para descarte adequado. A médio e longo prazo, a expectativa é consolidar a cultura da economia circular na cidade e fortalecer indicadores ambientais.

Outro ponto fundamental é o impacto social do projeto, tendo em vista que a valorização dos materiais coletados contribui para a geração de empregos verdes, apoia projetos sociais e fortalece cadeias produtivas sustentáveis, alinhando o município aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

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