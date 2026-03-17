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REPENSE REUSE

Olinda lança campanha com ações de sustentabilidade focadas na limpeza urbana

Em parceira com a Humana Brasil, lançamento será nesta quarta-feira (18) com a instalação de contêineres para descarte de produtos têxteis

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Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do municípioSete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município - Foto: Secom Olinda / Divulgação

A cidade de Olinda realiza, nesta quarta-feira (18), a partir das 9h, o lançamento do projeto "Repense Reuse", que promove a coleta seletiva de resíduos e produtos têxteis, na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada. A iniciativa faz parte da agenda ambiental municpal e ocorre em parceria com a Humana Brasil e conta com a participação da prefeita Mirella Almeida.

A ação inclui a instalação de contêineres específicos para o descarte de roupas, calçados e outros materiais têxteis, fortalecendo a economia circular e contribuindo diretamente para a melhoria da limpeza urbana no município. Nessa segunda-feira (16), sete pontos foram implantados em áreas estratégicas da cidade.

Os locais contemplados foram a Praça Vitoriano Regueira (Praça do Parcão), a Praça 12 de Março e a Praça Dantas Barreto, em Bairro Novo, além do Parque Billy Jackson, em Casa Caiada, a Praça da Avenida das Garças, na 4ª etapa de Rio Doce, e a região do Varadouro, nas proximidades do Atacadão.

Três pontos também estão previstos para o Sítio Histórico, incluindo áreas próximas aos Correios, à Praça do Jacaré com a Escola São Bento e ao Mercado Eufrásio Barbosa.

A instalação nesses locais aguardam a liberação da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda (Sepac), já que se tratam de áreas tombadas que exigem critérios específicos para preservação do patrimônio histórico e urbano.

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Além de reduzir a pressão sobre aterros sanitários, o Repense Reuse atua como ferramenta de conscientização ambiental. A presença dos contêineres em locais de grande circulação pretende estimular a população a adotar práticas mais responsáveis no dia a dia, reforçando a cultura do descarte consciente.

"A iniciativa dialoga diretamente com as políticas públicas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de contribuir para a organização da coleta seletiva e para a redução de impactos ambientais no município", destaca o diretor de Meio Ambiente e Planejamento Urbano do município, Jean Diniz.

  • Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
    Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
  • Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
    Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
  • Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
    Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
  • Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação
    Sete contêineres destinados ao descarte de resíduos têxteis já foram instalados em pontos estratégicos do município. Foto: Secom Olinda / Divulgação


Em curto prazo, a iniciativa já garante pontos acessíveis para descarte adequado. A médio e longo prazo, a expectativa é consolidar a cultura da economia circular na cidade e fortalecer indicadores ambientais.

Outro ponto fundamental é o impacto social do projeto, tendo em vista que a valorização dos materiais coletados contribui para a geração de empregos verdes, apoia projetos sociais e fortalece cadeias produtivas sustentáveis, alinhando o município aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

 

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