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SAÚDE

Olinda leva clínica móvel e odontomóvel aos bairros do município em agenda do feriado de Tiradentes

Após ponto facultativo na segunda (20) e o feriado na terça (21), os atendimentos acontecem de quarta (22) a sexta-feira (24)

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Iniciativa leva atendimentos básicos para os bairros por meio de unidades móveis de atendimentoIniciativa leva atendimentos básicos para os bairros por meio de unidades móveis de atendimento - Foto: PMO / Secom

A Prefeitura de Olinda está realizando, na próxima semana, uma agenda especial de atendimentos com a clínica móvel e o odontomóvel. Os serviços serão concentrados entre quarta (22) e sexta-feira (24), em razão do ponto facultativo na segunda (20) e do feriado de Tiradentes na terça-feira (21).

A ação tem como intuito aproximar os serviços de saúde da população, levando atendimentos básicos diretamente para os bairros por meio de unidades itinerantes, como ônibus.

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A iniciativa funciona como complemento à rede municipal, expandindo o acesso e facilitando o cuidado, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.

Consultas médicas e de enfermagem, orientações de saúde e encaminhamentos para a rede municipal estão entre os serviços oferecidos, assim como aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Por outro lado, a população conta com atendimento odontológico básico promovido pelo odontomóvel, incluindo limpeza, aplicação de flúor e orientações de saúde bucal.

Confira a programação da semana:

Clínica Móvel (9h às 12h)
Quarta-feira, 22 de abril:

Quinta-feira, 23 de abril:

Sexta-feira, 24 de abril

Odontomóvel (08h às 12h)
Quinta-feira, 23 de abril

Sexta-feira, 24 de abril

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