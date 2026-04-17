Olinda leva clínica móvel e odontomóvel aos bairros do município em agenda do feriado de Tiradentes
Após ponto facultativo na segunda (20) e o feriado na terça (21), os atendimentos acontecem de quarta (22) a sexta-feira (24)
A Prefeitura de Olinda está realizando, na próxima semana, uma agenda especial de atendimentos com a clínica móvel e o odontomóvel. Os serviços serão concentrados entre quarta (22) e sexta-feira (24), em razão do ponto facultativo na segunda (20) e do feriado de Tiradentes na terça-feira (21).
A ação tem como intuito aproximar os serviços de saúde da população, levando atendimentos básicos diretamente para os bairros por meio de unidades itinerantes, como ônibus.
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A iniciativa funciona como complemento à rede municipal, expandindo o acesso e facilitando o cuidado, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.
Consultas médicas e de enfermagem, orientações de saúde e encaminhamentos para a rede municipal estão entre os serviços oferecidos, assim como aferição de pressão arterial e testes de glicemia.
Por outro lado, a população conta com atendimento odontológico básico promovido pelo odontomóvel, incluindo limpeza, aplicação de flúor e orientações de saúde bucal.
Confira a programação da semana:
Clínica Móvel (9h às 12h)
Quarta-feira, 22 de abril:
- Local: Centro Espiritual Vida Plena
- Endereço: Rua Austro Costa, nº 222 - Vila Popular
- Referência: Ao lado do Espaço Festas Girassol
Quinta-feira, 23 de abril:
- Endereço: Rua das Oliveiras, nº 400 - Rio Doce
- Referência: Próximo ao CAPS Nise
Sexta-feira, 24 de abril
- Local: Igreja Batista Betesda
- Endereço: Rua Golfinho, nº 138 - Ouro Preto
Odontomóvel (08h às 12h)
Quinta-feira, 23 de abril
- Endereço: Rua Jacira, nº 572 - Sapucaia de Dentro
- Referência: Próximo à Barbearia do irmão Jardel
Sexta-feira, 24 de abril
- Local: Igreja Batista Betesda
- Endereço: Rua Golfinho, nº 138 - Ouro Preto