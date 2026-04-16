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Serviço Olinda leva emissão gratuita da carteira de identidade ao bairro de Caixa D'Água neste sábado (18) Ação será realizada no Centro de Assistência Social Iran Barbosa, das 8h às 15h, com vagas limitadas e atendimento por ordem de chegada

Moradores de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, terão mais uma oportunidade de regularizar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) neste sábado (18) com o projeto Identidade Cidadã.

Nesta semana, a iniciativa chega ao bairro de Caixa D’Água, oferecendo a emissão gratuita da documentação. A ação será realizada no Centro de Assistência Social Iran Barbosa, na Av. Leopoldina Canuto de Melo, das 8h às 15h.

O projeto é promovido pela Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, e tem o objetivo de descentralizar os serviços públicos e ampliar o acesso da população aos direitos básicos.

Com caráter itinerante, o projeto percorre semanalmente diferentes localidades do município, beneficiando especialmente aqueles que encontram dificuldades para se deslocar até os postos fixos de atendimento.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento e o CPF. A fotografia pode ser feita no próprio local, desde que o cidadão esteja vestindo camisa com mangas, ou pode ser levada pronta, conforme a preferência do solicitante.

As vagas são limitadas, com 60 fichas que serão distribuídas por ordem de chegada. A recomendação é que os interessados compareçam com antecedência para garantir o acesso ao serviço.

Serviço

Projeto Identidade Cidadã – Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Data: Sábado (18 de abril)

Horário: das 8h às 15h

Local: Centro de Assistência Social Iran Barbosa, na Av. Leopoldina Canuto de Melo, nº 795, Caixa D’Água

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