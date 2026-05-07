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CIDADANIA Olinda: projeto leva emissão gratuita da nova Carteira de Identidade a Rio Doce; veja onde e quando Ação da prefeitura disponibiliza 60 atendimentos para emissão da CIN

Os moradores de Rio Doce e áreas próximas terão acesso, neste sábado (9), a mais uma edição itinerante do Projeto Identidade Cidadã, iniciativa da prefeitura de Olinda, que busca expandir o acesso da população à documentação básica.

A iniciativa ocorre das 8h às 15h, na Associação dos Moradores da V Etapa de Rio Doce, com a emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Para emitir o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento e CPF.

O projeto tem o objetivo de facilitar o atendimento para pessoas que enfrentam dificuldades para se deslocar até unidades fixas de emissão do documento.

A iniciativa também ajuda a reduzir a demanda nos postos tradicionais. No mutirão, os participantes poderão tirar a foto para o documento no próprio local. Para isso, é necessário estar usando camisa com manga, curta ou comprida.

Quem desejar também poderá levar a própria fotografia. Ao todo, serão disponibilizadas 60 fichas de atendimento.

Serviço - Projeto Identidade Cidadã

Local: Associação dos Moradores da V Etapa de Rio Doce

Associação dos Moradores da V Etapa de Rio Doce Data: Sábado, 9 de maio

Sábado, 9 de maio Horário: 8h às 15h

8h às 15h Endereço: Rua Vinte e Oito, 140 - Rio Doce, Olinda/PE

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