Olinda: projeto leva emissão gratuita da nova Carteira de Identidade a Rio Doce; veja onde e quando
Ação da prefeitura disponibiliza 60 atendimentos para emissão da CIN
Os moradores de Rio Doce e áreas próximas terão acesso, neste sábado (9), a mais uma edição itinerante do Projeto Identidade Cidadã, iniciativa da prefeitura de Olinda, que busca expandir o acesso da população à documentação básica.
A iniciativa ocorre das 8h às 15h, na Associação dos Moradores da V Etapa de Rio Doce, com a emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Para emitir o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento e CPF.
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O projeto tem o objetivo de facilitar o atendimento para pessoas que enfrentam dificuldades para se deslocar até unidades fixas de emissão do documento.
A iniciativa também ajuda a reduzir a demanda nos postos tradicionais. No mutirão, os participantes poderão tirar a foto para o documento no próprio local. Para isso, é necessário estar usando camisa com manga, curta ou comprida.
Quem desejar também poderá levar a própria fotografia. Ao todo, serão disponibilizadas 60 fichas de atendimento.
Serviço - Projeto Identidade Cidadã
- Local: Associação dos Moradores da V Etapa de Rio Doce
- Data: Sábado, 9 de maio
- Horário: 8h às 15h
- Endereço: Rua Vinte e Oito, 140 - Rio Doce, Olinda/PE