Olinda libera registro online de acidente sem vítima; veja como fazer
Nova plataforma digital agiliza sinistros de trânsito e evita agente no local
A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, lançou serviço digital que promete facilitar a vida dos motoristas da região. Trata-se do Registro de Ocorrência de Sinistro de Trânsito (Rost).
A partir de agora, acidentes sem vítimas podem ser registrados totalmente pela internet, em poucos minutos e sem a necessidade de aguardar um agente no local.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, a medida busca modernizar o atendimento e reduzir burocracias, além de ajudar a organizar o tráfego do município.
Como funciona
O sistema permite que condutores envolvidos em colisões sem feridos façam o registro online diretamente pelo site oficial do município. O preenchimento é simples e pode ser feito pelo celular ou computador.
Ao final, o usuário recebe um número de protocolo para acompanhamento e uma cópia do documento no e-mail informado durante o cadastro.
Atendimento presencial
Com a mudança, o atendimento presencial da Secretaria de Mobilidade Urbana passa a ser exclusivo para casos com vítimas.
Em situações sem feridos, a orientação é retirar os veículos da via para não atrapalhar o trânsito e realizar o procedimento digitalmente.
É importante destacar que o registro online não substitui o Boletim de Ocorrência policial em casos que envolvam crime.
Documento oficial
O Rost serve como documento oficial para fins administrativos e pode ser utilizado junto a seguradoras.
Além disso, os dados registrados ajudam o poder público a mapear pontos críticos de acidentes e planejar ações preventivas para melhorar a segurança viária.
Onde acessar
Para utilizar o serviço, basta entrar no site da Prefeitura de Olinda, acessar a aba “Acesso Rápido” e clicar em “Sinistros de Trânsito”.