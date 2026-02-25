A- A+

trânsito Olinda libera registro online de acidente sem vítima; veja como fazer Nova plataforma digital agiliza sinistros de trânsito e evita agente no local

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, lançou serviço digital que promete facilitar a vida dos motoristas da região. Trata-se do Registro de Ocorrência de Sinistro de Trânsito (Rost).

A partir de agora, acidentes sem vítimas podem ser registrados totalmente pela internet, em poucos minutos e sem a necessidade de aguardar um agente no local.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, a medida busca modernizar o atendimento e reduzir burocracias, além de ajudar a organizar o tráfego do município.

Como funciona

O sistema permite que condutores envolvidos em colisões sem feridos façam o registro online diretamente pelo site oficial do município. O preenchimento é simples e pode ser feito pelo celular ou computador.

Ao final, o usuário recebe um número de protocolo para acompanhamento e uma cópia do documento no e-mail informado durante o cadastro.

Atendimento presencial

Com a mudança, o atendimento presencial da Secretaria de Mobilidade Urbana passa a ser exclusivo para casos com vítimas.

Em situações sem feridos, a orientação é retirar os veículos da via para não atrapalhar o trânsito e realizar o procedimento digitalmente.

É importante destacar que o registro online não substitui o Boletim de Ocorrência policial em casos que envolvam crime.

Documento oficial

O Rost serve como documento oficial para fins administrativos e pode ser utilizado junto a seguradoras.

Além disso, os dados registrados ajudam o poder público a mapear pontos críticos de acidentes e planejar ações preventivas para melhorar a segurança viária.

Onde acessar

Para utilizar o serviço, basta entrar no site da Prefeitura de Olinda, acessar a aba “Acesso Rápido” e clicar em “Sinistros de Trânsito”.

