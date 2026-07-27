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Mobilização Olinda Lilás incentiva a conscientização sobre a violência contra a mulher por meio da cultura Evento gratuito ocorre no dia 8 de agosto nas ruas do Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Um Carnaval fora de época feito para as mulheres. Assim será a primeira edição do Olinda Lilás, no Sítio Histórico da Marim dos Caetés, no próximo dia 8 de agosto.

O evento gratuito pretende mobilizar a rede de conscientização sobre a violência contra a mulher, por meio da informação e da promoção de cultura.

Realizado em parceria entre o Somos Lilás Brasil e o Instituto Banco Vermelho, a ideia do projeto partiu da publicitária Mariana Gusmão durante o Carnaval de Olinda deste ano.

“A gente começou a visualizar um projeto que trouxesse essa conscientização do combate à violência contra a mulher através da cultura. [...] É uma forma mais "leve" de conscientizar através do que a gente tem de mais forte que é a cultura pernambucana”, explicou Mariana à Folha de Pernambuco.

Em menos de seis meses, a iniciativa saiu do papel e passou a tomar forma com uma programação voltada para todos os públicos, com o objetivo de celebrar a vida das mulheres e buscar apoio para a causa.

“Não é um evento exclusivo para as mulheres, ele é pensado para as mulheres, mas é um evento que a gente faz um convite para toda a sociedade se unir por essa causa. É um dia onde a gente vai celebrar a vida das mulheres. Não é uma manifestação, não é um protesto, é um dia de celebração para a vida das mulheres”, comentou a idealizadora.

Programação

As atividades terão início às 9h no Teatro Fernando Santa Cruz, dentro do Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, com uma palestra de Bárbara Penna, sobrevivente de tentativa de feminicídio.

Em seguida, será realizado o painel "Quem Protege as Mulheres? O papel de cada um para fazer a diferença". O momento servirá de escuta, reflexão, aprendizado e fortalecimento das redes de proteção.

Participam do painel a advogada criminalista, especialista na Lei Maria da Penha Fernanda, Rodrigues, o psiquiatra João Alves, a idealizadora da ONG Pazear Karina Paz, a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho Paula Limongi e o psicólogo Wellington Albuquerque.

Encerrando a programação da manhã, será realizado um aulão de defesa pessoal, conduzido pela faixa-preta de jiu-jitsu Eduarda Nascimento. Para participar dessa parte do evento, é preciso se inscrever por meio da plataforma Sympla. As vagas esgotaram, mas é possível entrar em lista de espera mediante a lotação do espaço.



Mobilização cultural

No período da tarde, as ruas de Olinda vão ser tomadas pela cor lilás - símbolo do Agosto Lilás - mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

A Praça do Carmo receberá espaços de acolhimento e serviços, como orientação jurídica, atendimento psicossocial e informações sobre canais de denúncia. Haverá ainda um grande encontro de escolas de frevo e a apresentação da Orquestra 100% Mulher, celebrando a música, a cultura e a união feminina.

“Eu acho que a importância é quando a gente traz cultura e a música para a rua, a gente faz um convite às mulheres para a rua e tá dizendo que nenhuma mulher deveria viver com medo e nem insegura. É um evento muito importante para que as mulheres e a sociedade realmente acorde, abra os olhos para essa causa e que a gente possa viver como a gente deveria”, disse Mariana Gusmão.

Às 16h, as tradicionais agremiações, como o Eu Acho É Pouco, Pitombeira dos Quatro Cantos e Cariri Olindense, se concentram no Largo do Guadalupe para cortejo pelas ladeiras históricas até a Praça do Carmo.

O cortejo será organizado em três alas: da Esperança por uma geração mais consciente; da Celebração pelas vida das mulheres; e do Compromisso por uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

À noite, é a vez do show das Sambadeiras, seguido do set das DJs Lala K e Allana Marques.

Divisor de águas

Para Paula Limongi, vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, o Olinda Lilás será um evento muito importante para abrir os olhos da sociedade para a causa e apresentar mais formas de proteção para as mulheres.

“Eu acho que é um divisor de águas a gente conseguir parar uma cidade histórica, uma das mais históricas do Brasil, e a gente conseguir colocar blocos históricos e centenários na rua. [...] Eu acho que isso é um grito de dizer que estamos aqui e também dizer para outra mulher que está passando por dificuldade, você não está sozinha, tem um bloco na rua por você. Tem barulho na rua por você, tem batuque na rua por você”, afirmou Limongi.

Mariana Gusmão, publicitária e fundadora do Somos Lilás Brasil, e Paula Limongi, vice-presidente do Instituto Banco Vermelho. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Transporte gratuito

O Olinda Lilás disponibilizará ônibus gratuitos, em parceria com a empresa Progresso, saindo do Shopping Tacaruna e da Vila Olímpica, no bairro de Rio Doce.

“É um transporte gratuito, exclusivo para mulheres e crianças. Quem tiver interesse, basta chegar em um dos locais que a gente vai ter o prazer de trazer todas as mulheres para o evento”, convidou Mariana.

Para mais informações sobre o evento, o perfil oficial do movimento Somos Lilás Brasil no Instagram.



Serviço

Olinda Lilás

Data: 8 de agosto

Horário: das 9h à meia-noite

Locais: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), Largo do Guadalupe e Praça do Carmo – Olinda/PE

Acesso gratuito

Realização: Somos Lilás Brasil e Instituto Banco Vermelho

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