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Agosto Lilás Olinda Lilás promove atividades de conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher O sábado (8) ficou marcado por programações durante todo o dia na primeira edição do evento em alusão ao Agosto Lilás

Olinda ficou lilás neste sábado (8), em alusão ao mês de conscientização pelo enfrentamento da violência contra a mulher.

Com programações durante todo o dia, o evento Olinda Lilás realiza a sua primeira edição com atividades educativas e de mobilização cultural.

Promovido pelo Somos Lilás Brasil e Instituto Banco Vermelho, em parceria com a Prefeitura de Olinda, a ideia partiu da publicitária Mariana Gusmão durante o último carnaval.

Segundo a organizadora, as festas carnavalescas não costumam ser seguras para a maioria das mulheres. Por isso, ela decidiu criar o Olinda Lilás para ser um espaço de proteção, mas também para discutir mais a respeito da temática.

“A gente começou a visualizar como a gente iria trazer a conscientização do combate à violência contra a mulher através da cultura, da arte e da música. Porque quando a gente fala de música, a gente sabe que a gente une as pessoas, que é um dos objetivos do do projeto. Então nós queremos unir as mulheres pela única causa que importa, que são as nossas vidas”, convidou Mariana.

No período da manhã, a ativista Bárbara Penna abriu o momento no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro, com uma palestra onde contou a sua história de luta após sobreviver a uma tentativa de feminicídio em 2013, no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Bárbara foi espancada, queimada viva e jogada de uma janela pelo ex-namorado, ficando com graves sequelas até hoje. Os dois filhos dela, Isadora, de 2 anos, e João Henrique, de apenas 3 meses, e um vizinho morreram intoxicados pela fumaça do incêndio.

“Quando eu sobrevivi, eu escolhi deixar a minha dor de lado e lutar por outras mulheres para que elas não tenham o mesmo desfecho que eu. Por isso que momentos como esse são muito importantes, porque a gente precisa conscientizar as pessoas de que a violência doméstica não é uma briga de casal, é um crime, e a gente precisa não só falar para as mulheres, mas falar para os homens também que são quem pratica a violência”, disse.

A atividade contou com explicações sobre os diferentes tipos de violência, além de dar dicas para mostrar ao público sobre a importância da denúncia desde os primeiros sinais do agressor.

Para a sobrevivente, eventos como o Olinda Lilás são fundamentais para que outras mulheres não tenham o mesmo desfecho que ela teve.

“Esse evento é fundamental para despertar a conscientização nas pessoas, para elas saberem os canais de denúncia, onde pedir ajuda, conhecer os seus direitos, e os homens também, a entender que a violência nunca é o caminho, pelo contrário, violência é crime e a gente precisa combater", completou Bárbara Penna.

Bárbara Penna, ativista e sobrevivente de tentativa de feminicídio, palestra na primeira edição do evento Olinda Lilás. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Bárbara Penna, ativista e sobrevivente de tentativa de feminicídio, palestra na primeira edição do evento Olinda Lilás. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Bárbara Penna, ativista e sobrevivente de tentativa de feminicídio, palestra na primeira edição do evento Olinda Lilás. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Painel "Quem Protege as Mulheres? O papel de cada um para fazer a diferença" debateu estratégias de enfrentamento à violência de gênero | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Painel "Quem Protege as Mulheres? O papel de cada um para fazer a diferença" debateu estratégias de enfrentamento à violência de gênero | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O evento Olinda Lilás é fruto da ideia de Mariana Gusmão, publicitária e fundadora do Somos Lilás Brasil. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Painel "Quem Protege as Mulheres? O papel de cada um para fazer a diferença" debateu estratégias de enfrentamento à violência de gênero | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Paula Limongi, vice-presidente do Instituto Banco Vermelho e uma das organizadoras do evento. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Debate

Em seguida, ocorreu o painel “Quem Protege as Mulheres? O papel de cada um para fazer a diferença”, para debater estratégias de enfrentamento à violência de gênero.

Participaram do debate a advogada criminalista e especialista na Lei Maria da Penha Fernanda Rodrigues; a presidente da ONG Pazear, Karina Paz; a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi; o psiquiatra e terapeuta comunitário João Alves; e o psicólogo e pesquisador do Instituto Gema/UFPE Wellington Albuquerque.

Karina Paz, que fundou a ONG Pazear há 11 anos, considera uma honra a oportunidade de participar da discussão.



No projeto social desenvolvido em uma comunidade de Rio Doce, bairro de Olinda, o esporte é a ferramenta de empoderamento e de equidade de gênero por meio do futebol feminino.

“A gente cria um espaço seguro para que elas possam se desenvolver em segurança, desenvolver as suas lideranças, mas, também, trabalhando essa consciência com os meninos de que essas meninas precisam ser respeitadas, precisam ser ouvidas e a gente tem tido vários resultados principalmente na diminuição da violência. Então, é um prazer imenso estar nesse evento tão importante, que traz essa discussão que precisa estar em toda mesa de jantar, porque acho que é uma responsabilidade de cada um”, comentou Karina.

Karina Paz, presidente da ONG Pazear, que fica sediada em Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Por fim, a programação da manhã foi encerrada com um aulão de defesa pessoal, com a instrutora de jiu-jitsu Eduarda Nascimento, que ensinou métodos para as mulheres se protegerem em situações de risco.

Eduarda Nascimento começou a praticar jiu-jitsu há 9 anos e deu um aulão de defesa pessoal durante o Olinda Lilás. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Mobilização cultural

A Praça do Carmo contará ainda com apresentações culturais, como encontro de escolas de frevo de Pernambuco, apresentação de maracatu e show da Orquestra 100% Mulher.

Às 16h, o Largo do Guadalupe será o ponto de concentração de um grande cortejo pelas ladeiras do Sítio Histórico, reunindo tradicionais agremiações carnavalescas, como o Eu Acho é Pouco, Pitombeira dos Quatro Cantos e Cariri Olindense.

O desfile será organizado em três alas temáticas: Esperança, Celebração e Compromisso, simbolizando a construção de uma sociedade mais segura, igualitária e livre da violência contra as mulheres.

Encerrando o evento, se apresentam as Sambadeiras, as DJs Lala K e Allana Marques, celebrando a cultura, a música e o protagonismo feminino.

“Vai ter frevo, os blocos centenários, maracatu, sambadeiras, tudo isso pra celebrar a vida da mulher. Esse convite aqui fica principalmente para os homens, porque a gente precisa de vocês nessa luta”, chamou Paula Limongi.

Além disso, o local conta uma estrutura de acolhimento e cidadania durante toda a tarde, com instituições que integram a rede de proteção à mulher.

Estão sendo oferecidos orientação jurídica, atendimento psicossocial, informações sobre canais de denúncia e diversos serviços públicos gratuitos.



Medida protetiva

A advogada criminalista Fernanda Rodrigues, que é especialista na Lei Maria da Penha, lembrou a importância do requerimento de medidas protetivas como instrumento em casos de violência contra a mulher.

“Você pode fazer o pedido da medida protetiva indo até a delegacia de polícia, ligando 180, ou através do seu celular, no aplicativo do TJPE, e acessar a opção Medida Protetiva. A gente precisa fortalecer esses instrumentos e a nossa responsabilidade de intervenção enquanto sociedade para salvar as mulheres”, afirmou a especialista.

Adriana Rodrigues, advogada criminalista e especialista na lei Maria da Penha, participou do painel "Quem protege as mulheres?" | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Canais de denúncia

No estado, a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco recebe denúncias pelo telefone gratuito 0800 281 8187 ou atendimento virtual.



Em âmbito nacional, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, como canal para receber e encaminhar denúncias de violência contra as mulheres aos órgãos competentes.



O serviço é gratuito e também oferece orientação sobre direitos e serviços da rede de atendimento. Confira outros contatos:



Polícia Militar: Disque 190 (quando o crime está acontecendo)

Disque Denúncia: (81) 3421 9595 (para outras situações)

Disque Denúncia do MPPE: 0800 2819455 (de segunda a sexta- feira, das 12h às 18h)





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