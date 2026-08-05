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Mobilização Olinda Lilás promove grande evento de combate à violência contra a mulher neste sábado (8) Programação gratuita integra a campanha Agosto Lilás e reúne serviços, palestras, manifestações culturais e cortejo pelas ladeiras do Sítio Histórico

A primeira edição do Olinda Lilás pretende transformar a cidade em um espaço de conscientização, acolhimento e mobilização pelo enfrentamento à violência contra a mulher neste sábado (8).

Promovida pela prefeitura de Olinda, em parceria com o Somos Lilás Brasil e o Instituto Banco Vermelho, o evento é gratuito, aberto ao público e integra a programação do Agosto Lilás.

A iniciativa ocupará o Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, o Largo do Guadalupe e a Praça do Carmo, reunindo palestras, debates, apresentações culturais e orientação jurídica.

Também haverá atendimento psicossocial, manifestações artísticas e atividades voltadas ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

Mariana Gusmão, fundadora do Somos Lilás Brasil, e Paula Limongi, vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, promovem o Olinda Lilás neste sábado (8). Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Programação

A programação tem início às 9h, no Teatro Fernando Santa Cruz, com palestra ministrada por Bárbara Penna, sobrevivente de um dos casos de tentativa de feminicídio de maior repercussão do país.

Na sequência, será realizado o painel “Quem Protege as Mulheres? O papel de cada um para fazer a diferença”, reunindo especialistas de diferentes áreas para debater estratégias de enfrentamento à violência de gênero.

Participam do debate a advogada criminalista e especialista na Lei Maria da Penha, Fernanda Rodrigues; o psiquiatra e terapeuta comunitário João Alves; a presidente da ONG Pazear, Karina Paz; a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi; e o psicólogo e pesquisador do Instituto Gema/UFPE, Wellington Albuquerque.

Encerrando a programação da manhã, o público poderá participar de um aulão de defesa pessoal ministrado pela faixa-preta de jiu-jítsu Eduarda Nascimento.

As inscrições para as atividades da manhã foram realizadas por meio da plataforma Sympla e as vagas já foram preenchidas. No entanto, os interessados ainda podem ingressar na lista de espera, conforme a disponibilidade do espaço.



Durante a tarde, a Praça do Carmo receberá uma grande estrutura de acolhimento e cidadania, com instituições que integram a rede de proteção à mulher.



Serão oferecidos orientação jurídica, atendimento psicossocial, informações sobre canais de denúncia e diversos serviços públicos gratuitos.

O espaço também contará com apresentações culturais, incluindo encontro de escolas de frevo de Pernambuco, apresentação de maracatu e show da Orquestra 100% Mulher.

Às 16h, o Largo do Guadalupe será o ponto de concentração de um grande cortejo pelas ladeiras do Sítio Histórico, reunindo tradicionais agremiações carnavalescas, como Eu Acho é Pouco, Pitombeira dos Quatro Cantos e Cariri Olindense.

O desfile será organizado em três alas temáticas: Esperança, Celebração e Compromisso, simbolizando a construção de uma sociedade mais segura, igualitária e livre da violência contra as mulheres.

Encerrando a programação, a Praça do Carmo recebe o show das Sambadeiras e apresentações das DJs Lala K e Allana Marques, celebrando a cultura, a música e o protagonismo feminino.

O movimento também conta com o apoio de artistas e influenciadoras pernambucanas, entre elas Joyce Alane, Uana, Gabi do Carmo, Carol Maloca, Laura Brito e Bruna Pinheiro, que fortalecem a campanha por meio das redes sociais.

Ônibus gratuitos para mulheres e crianças

Para ampliar o acesso ao evento, haverá transporte gratuito de ida e volta, exclusivo para mulheres e crianças.

Os ônibus sairão do Shopping Tacaruna e de Rio Doce, em frente à Vila Olímpica, das 14h às 21h, com partidas a cada 30 minutos, garantindo mais comodidade e segurança para o público que participará da programação.

Serviço - Olinda Lilás

Data: 8 de agosto (sábado)

Horário: das 9h à meia-noite

Locais: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa), Largo do Guadalupe e Praça do Carmo

Entrada: Gratuita

Inscrições para a programação da manhã: https://fila.sympla.com.br/list/26166

Realização: Prefeitura de Olinda, Somos Lilás Brasil e Instituto Banco Vermelho.



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