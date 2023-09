A- A+

POLÍCIA Olinda: mãe e companheira são presas em flagrante por torturar bebê de 10 meses Policiais receberam denúncia de que a companheira da mãe do recém-nascido agredia-o com tapas

Duas mulheres de 36 anos foram presas em flagrante, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), suspeitas de torturar o filho de uma delas, um bebê de 10 meses. As prisões foram efetuadas na terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º Batalhão que foram até o local para averiguar a ocorrência receberam informações sobre as agressões.

"[Os policiais] foram informados que a companheira da mãe do recém-nascido agredia-o com tapas, que causaram alguns ferimentos constatados pela médica responsável pelo atendimento", explicou a corporação.

A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar e as duas foram levadas para a 7ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, em Olinda, onde foram autuadas por maus-tratos por violência doméstica/familiar, lesão corporal por violência doméstica/familiar e tortura, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

A Polícia Civil também afirmou que uma delas disse ter "dado tapas leves" no bebê. Elas estão à disposição da Justiça estadual. O bebê foi atendido em uma unidade hospitalar local.

Veja também

DOIS UNIDOS Polícia localiza desmanche de motos no Recife após identificar venda de peças em rede social