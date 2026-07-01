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SÃO JOÃO

Olinda: Mercado Eufrásio Barbosa sedia São João da Pessoa Idosa nesta sexta-feira (3)

Programação do evento reforça a importância da conscientização e do combate à violência contra idosos

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São João da Pessoa Idosa, em Olinda, no Mercado Eufrásio BarbosaSão João da Pessoa Idosa, em Olinda, no Mercado Eufrásio Barbosa - Foto: PMO / Secom

A prefeitura de Olinda realiza, nesta sexta-feira (3), em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher e Direitos Humanos e com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Olinda (Comdio), o São João da Pessoa Idosa.

A programação começa às 14h, no Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Largo do Varadouro, e une a celebração das festividades juninas à valorização da população idosa.

O evento também reforça a importância da conscientização e do combate à violência contra a pessoa idosa, dentro das ações do Junho Violeta, campanha nacional e internacional desenvolvida em parceria com a ONU e a OMS.

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Como parte da programação dos festejos juninos do município, o São João da Pessoa Idosa tem como objetivo valorizar, celebrar e promover a integração das pessoas idosas de Olinda, reforçando a importância da garantia de seus direitos e do enfrentamento à violência contra esse público.

Serviço
São João da Pessoa Idosa

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