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SÃO JOÃO Olinda: Mercado Eufrásio Barbosa sedia São João da Pessoa Idosa nesta sexta-feira (3) Programação do evento reforça a importância da conscientização e do combate à violência contra idosos

A prefeitura de Olinda realiza, nesta sexta-feira (3), em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher e Direitos Humanos e com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Olinda (Comdio), o São João da Pessoa Idosa.

A programação começa às 14h, no Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Largo do Varadouro, e une a celebração das festividades juninas à valorização da população idosa.

O evento também reforça a importância da conscientização e do combate à violência contra a pessoa idosa, dentro das ações do Junho Violeta, campanha nacional e internacional desenvolvida em parceria com a ONU e a OMS.

Como parte da programação dos festejos juninos do município, o São João da Pessoa Idosa tem como objetivo valorizar, celebrar e promover a integração das pessoas idosas de Olinda, reforçando a importância da garantia de seus direitos e do enfrentamento à violência contra esse público.

Serviço

São João da Pessoa Idosa

Local: Mercado Eufrásio Barbosa

Data: Sexta-feira, 3 de julho

Horário: 14h

Endereço: Largo do Varadouro, Varadouro - Olinda

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