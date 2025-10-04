A- A+

METANOL Olinda realiza fiscalização em bares da orla contra uso de metanol Além de recolher bebidas irregulares, agentes orientam os comerciantes sobre a forma correta de trabalhar

Em meio à adulteração de destilados com uso de metanol, a Secretaria de Saúde de Olinda realiza, neste sábado (4), a fiscalização de bares da orla da cidade, no intuito de garantir que os comerciantes da cidade estejam vendendo bebidas originais. No domingo (5), equipes da prefeitura vão abordar estabelecimentos do Sítio Histórico.

A operação conta com a colaboração da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal. Além de fiscalizar os bares, agentes da cidade orientam os comerciantes a como trabalhar de forma correta. Em caso de irregularidades, as bebidas serão recolhidas e enviadas ao Centro de Testagem, a ser defendido pelo Governo do Estado.

“Encontrando algum produto adulterado, nós iremos recolher estes produtos de forma cautelar, para que q gente possa estar mandando para o laboratório, onde será avaliado e tomar as definições cabíveis”, falou a secretária da cidade, Ana Callou.



Além das bebidas, a Vigilância Sanitária aproveita para fiscalizar outros produtos encontrados nos bares da orla. Em um estabelecimento da praia de Casa Caiada, foi recolhido suposto mel armazenado de forma irregular.

"É até boa essa fiscalização. Toda bebida que trabalhamos é rotulada. Fazemos o máximo de não ter qualquer tipo de bebida incorreta, para poder deixar nossos clientes assegurados que está tudo certo, de forma que não atinja a saúde do consumidor", comentou à reportagem a comerciante Natália dos Santos, que trabalha na praia da Casa Caiada há dois anos.

Novo caso

Neste sábado (4), a Secretaria de Saúde de Olinda confirmou que investiga um segundo caso por intoxicação no município. Uma mulher de 45 anos ingeriu uma caipirinha feita com vodca, em um bar da cidade, e apresentou cefaleia e visão turva. Ela se recupera em casa, no bairro de Rio Doce. Ao todo, Pernambuco já registrou oito casos.

Outros casos investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

Celso da Silva, de 43 anos, de Lajedo, com entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV), de Caruaru, e morreu no dia 9 do mesmo mês;

Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, morador de Lajedo, deu entrada no HMV no dia 4 de setembro e recebeu alta no dia 23 do mesmo mês, com sequela perda da visão;

Ronaldo de Lima Melo, de 30 anos, residente de João Alfredo, internado no dia 26 de setembro também HMV e com morte confirmada na terça-feira (30);

Uma mulher,de 35 anos, de nome ainda não divulgado, moradora de Olinda, que procurou atendimento médico em 29 de setembro, três dias após ter bebido vodca e apresentar sintomas com náuseas, episódios de vômito, dor de cabeça e visão turva. Ela apresentou evolução para sequelas oculares;

Uma mulher de 26 anos, de nome não divulgado, moradora de São Paulo, que está internada em Ipojuca;

Uma mulher de 33 anos, também de nome não divulgado, que mora em Cedro.

