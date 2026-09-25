Olinda: metralhadora, carregadores e munições são apreendidos após troca de tiros com PMs
Trio fugiu pulando o muro que dá acesso a um condomínio e abandonou o material
Uma metralhadora calibre .45, carregadores e munições foram apreendidos após uma troca de tiros entre suspeitos e agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa quinta-feira (24).
Segundo a PMPE, o efetivo do 1º BPM recebeu informações de que quatro suspeitos teriam se deslocado para a comunidade do Rato com a intenção de cometer um homicídio.
As equipes seguiram até o local e, ao chegarem, visualizaram três deles. De acordo com a corporação, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram à agressão.
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O trio fugiu pulando o muro que dá acesso a um condomínio e abandonou a metralhadora calibre .45, além de dois carregadores para a arma, dois carregadores de pistola calibre .40 e cinco munições calibre .45.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia do Varadouro, em Olinda, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Os envolvidos não foram localizados pela polícia.