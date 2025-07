Olinda monta esquema especial de atuação para 25ª Fenearte

A- A+

A Prefeitura de Olinda montou um esquema especial para marcar presença em mais uma edição da Feira Internacional de Artesanato de Pernambuco, a Fenearte.

A frente de atuação estratégica foi planejada com gestores das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação e Tecnologia, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Controle Urbano, Mobilidade Urbana, além da Guarda Municipal. A 25ª mostra terá 12 dias de negócios, que vai de 9 a 20 julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

O estande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação e Tecnologia é a representação viva da força do fazer olindense.

São cerca de 10 artesãos e artesãs que trazem o que temos de mais autêntico das talhas em casca de cajá, do crochê, às la ursas, à arte feita com reaproveitamento de materiais. Cada peça carrega um pedaço da história, da identidade e da nossa forma de enxergar o mundo.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Olinda, em parceria com o Governo do Estado, disponibilizará o Espaço de Proteção e Cidadania.

A iniciativa tem como proposta principal o enfrentamento ao trabalho infantil e demais situações de violações de direitos.

Além disso, 12 profissionais, entre psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais estarão diariamente numa estrutura especial que vai acolher os filhos dos trabalhadores informais, crianças e adolescentes, de 4 a 13 anos de idade.

O público que visitar a maior feira de artesanato da América Latina vai poder se atualizar com as vacinas contra influenza e contra covid.

Uma área foi reservada pela Secretaria de Saúde do município, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h e, nos fins de semanas, das 10h às 17h.

Já o efetivo da Secretaria de Mobilidade Urbana fará o controle e ordenamento do trânsito durante todos os dias da feira, no perímetro da Avenida Professor Andrade Bezerra.

As ações continuam com o trabalho dos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, com a fiscalização do comércio ambulante da área externa da feira.

A Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Cidadã, dará apoio a todo efetivo de trabalho durante todos os dias da Fenearte.

