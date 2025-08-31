A- A+

ACIDENTE Olinda: motociclista morre após bater em cavalo que andava solto na PE-15 Animal andava solto na rodovia estadual e também morreu

Um motociclista de 25 anos morreu, na manhã deste domingo (31), após bater a moto que pilotava em um cavalo na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O animal andava solto na rodovia estadual e também morreu.

O Corpo de Bombeiros informou que o caso aconteceu no início da manhã deste domingo.

A corporação enviou uma equipe de resgate, mas não chegou a atuar na ocorrência por que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendia o caso e já havia confirmado a morte da vítima.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como "acidente de trânsito com vítima fatal".

"A vítima não resistiu. As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.



