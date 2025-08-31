Dom, 31 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo30/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Olinda: motociclista morre após bater em cavalo que andava solto na PE-15

Animal andava solto na rodovia estadual e também morreu

Reportar Erro
Caso aconteceu na PE-15, na manhã deste domingo (31)Caso aconteceu na PE-15, na manhã deste domingo (31) - Foto: Redes sociais/Reprodução

Um motociclista de 25 anos morreu, na manhã deste domingo (31), após bater a moto que pilotava em um cavalo na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O animal andava solto na rodovia estadual e também morreu.

O Corpo de Bombeiros informou que o caso aconteceu no início da manhã deste domingo. 

A corporação enviou uma equipe de resgate, mas não chegou a atuar na ocorrência por que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendia o caso e já havia confirmado a morte da vítima. 

Leia também

• Inmet emite alerta de chuvas para quatro regiões de Pernambuco; aviso vale até segunda (1º)

• Marcha para Jesus no Recife reúne milhares de pessoas em Boa Viagem

• Procissão de Nossa Senhora da Cabeça reúne centenas de fiéis nas ruas do Bairro do Recife

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como "acidente de trânsito com vítima fatal".

"A vítima não resistiu. As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter