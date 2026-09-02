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CRIME Motorista sofre queimaduras após ser feito de refém em incêndio a ônibus em Olinda De acordo com o Sindicato de Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), o trabalhador chegava ao local na linha Jardim Brasil/Joana Bezerra para iniciar seu trabalho quando foi surpreendido pela dupla, que estava em motos

Um motorista de ônibus ficou ferido após ser feito de refém por dois bandidos armados na manhã desta quarta-feira (2), na chegada ao Terminal de Jardim Brasil I, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O episódio é o terceiro de violência a rodoviários na região em menos de um mês.

De acordo com o Sindicato de Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), o trabalhador chegava ao local na linha Jardim Brasil/Joana Bezerra para iniciar seu trabalho quando foi surpreendido pela dupla, que estava em motos. Os homens chegaram a atear fogo ao coletivo, com o rodoviário dentro.

"Chegaram dois caras em duas motos tocando fogo no ônibus e nem deixaram o motorista descer. O motorista estava chegando para trabalhar. Atearam fogo com ele dentro", explicou o secretário geral do sindicato, Carlos Medeiros, à Folha de Pernambuco.

Ainda de acordo com ele, o motorista sofreu queimaduras na região da cabeça e em alguns pontos do cabelo. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Tudo teria acontecido após uma tentativa de assalto dos criminosos no terminal, segundo relatos obtidos pelo secretário. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Por meio de nota, a corporação informou que está investigando o caso. "Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos", completou.

Revoltados com o caso e solidarizados com a situação do companheiro de trabalho, a categoria se mobilizou e recolheu todos os ônibus do Terminal de Jardim Brasil I.

"Tiramos todos os ônibus que atendem Jardim Brasil I e II. No momento, nenhum vai operar hoje no terminal. A gente vai ver o que fazer a partir daí. A gente está aqui dando assistência e cobrando os órgãos de segurança pública que alguma atitude seja tomada para parar com essa onda de violência", afirmou.

A Folha de Pernambuco também buscou a Urbana-PE, responsável por gerir as operadoras de ônibus na região, e o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) em busca de um posicionamento. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

Três casos de violência a rodoviários em menos de um mês

Este foi o terceiro caso de violência a rodoviários com grande repercusão em menos de um mês na RMR. O primeiro foi em 12 de agosto, quando um rodoviário foi agredido e ameaçado de morte em uma discussão de trânsito enquanto operava a linha de ônibus próxima ao Terminal de Barra de Jangada, no bairro do Curado V, em Jaboatão dos Guararapes.

O crime foi gravado por câmeras de segurança do próprio veículo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista vai até a porta do ônibus e fica de frente para o agressor, que chega proferindo xingamentos e ameaças.

"Tu quer levar um tiro aqui, filho da p***? Tu vai pagar essa p**** desse retrovisor", diz o homem, ao acusar o rodoviário de ter atingido o seu carro. O trabalhador, por outro lado, afirma que estava descendo a ladeira e não o viu ali.

O segundo caso foi em 26 de agosto, quando um motorista de ônibus de 49 anos teve traumatismo craniano leve após ser espancado por um grupo de seis homens no Terminal de Pau Amarelo, em Paulista.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE), Carlos Medeiros, afirmou que tudo começou em uma discussão de trânsito. Um motociclista alegou que o motorista de ônibus havia dado uma "trancada" nele com o veículo.

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