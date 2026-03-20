Região Metropolitana do Recife
Olinda: mulher de 21 anos é encontrada morta a tiros em residência no bairro de Ouro Preto
Não há informações sobre a autoria e motivação do crime
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso - Foto: Google Street View/Divulgação
Uma mulher de 21 anos foi morta a tiros no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quinta-feira (19).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi localizada sem vida dentro de uma residência.
Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.
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O caso foi registrado como homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", informou a corporação.