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Região Metropolitana do Recife Olinda: mulher de 21 anos é encontrada morta a tiros em residência no bairro de Ouro Preto Não há informações sobre a autoria e motivação do crime

Uma mulher de 21 anos foi morta a tiros no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quinta-feira (19).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi localizada sem vida dentro de uma residência.



Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

O caso foi registrado como homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", informou a corporação.

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