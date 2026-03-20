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Região Metropolitana do Recife

Olinda: mulher de 21 anos é encontrada morta a tiros em residência no bairro de Ouro Preto

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime

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Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o casoDepartamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso - Foto: Google Street View/Divulgação

Uma mulher de 21 anos foi morta a tiros no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi localizada sem vida dentro de uma residência.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

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O caso foi registrado como homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", informou a corporação.

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