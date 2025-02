A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: mulher de 25 anos morre após ser enforcada pelo companheiro em hotel; homem confessa crime Segundo a Polícia Militar, o próprio companheiro acionou a polícia e confessou o crime

Uma mulher de 25 anos morreu após ser enforcada pelo companheiro, de 27, em um motel em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (24), em um estabelecimento na avenida Presidente Kennedy, no bairro do Varadouro.

A vítima foi identificada como Madza Batista Rodrigues dos Santos. O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, que foi acionada para o local por meio do 1º BPM, o próprio companheiro acionou a polícia e confessou o crime.

Informações iniciais apontam que o caso aconteceu após uma discussão entre o casal. O autor foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção de Pessoa (DHPP), no Recife.

O corpo de Madza foi encaminhado ao Instituto Medicinal Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

"A vítima foi encontrada no local sem vida e com marcas no pescoço. O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também