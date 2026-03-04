A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: mulher de 43 anos é encontrada morta em residência nos Bultrins; PCPE investiga caso Ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (4)

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta em uma residência no bairro dos Bultrins, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (4).

De acordo com a corporação, a vítima não apresentava características de morte violenta.

A ocorrência de morte a esclarecer, sem indício de crime, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também