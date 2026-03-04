Região Metropolitana do Recife
Olinda: mulher de 43 anos é encontrada morta em residência nos Bultrins; PCPE investiga caso
Ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (4)
Caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Divulgação
Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta em uma residência no bairro dos Bultrins, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (4).
De acordo com a corporação, a vítima não apresentava características de morte violenta.
A ocorrência de morte a esclarecer, sem indício de crime, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).