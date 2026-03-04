Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Olinda: mulher de 43 anos é encontrada morta em residência nos Bultrins; PCPE investiga caso

Ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (4)

Reportar Erro
Caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)Caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Divulgação

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta em uma residência no bairro dos Bultrins, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (4).

Leia também

• Feminicídio: mulher de 57 anos é encontrada morta em Jaboatão dos Guararapes; companheiro é detido

• Jaboatão: mulher sofre tentativa de feminicídio em escritório; agressor é colega de trabalho

• Homem que matou mulher em joalheria deixa hospital e é preso

De acordo com a corporação, a vítima não apresentava características de morte violenta.

A ocorrência de morte a esclarecer, sem indício de crime, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter