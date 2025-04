A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: mulher de 52 anos é morta a tiros em residência no bairro de Sapucaia PCPE registrou o caso como homicídio consumado

Uma mulher de 52 anos foi morta a tiros em uma residência na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (8), no bairro de Sapucaia.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a autoria ainda é desconhecida, assim como a motivação do crime.

A corporação registrou o caso como homicídio consumado, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação total dos fatos", afirmou a PCPE.

Veja também