CARNAVAL 2026 Olinda: Munguzá do Zuza Miranda & Thaís comemora 31ª edição com folia e centenas de brincantes Com a entrega de dois mil litros de munguzá, o bloco se tornou tradição na Quarta-Feira de Cinzas

O Bloco Munguzá do Zuza Miranda & Thaís, tradição na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18), trouxe muita folia e irreverência, reunindo quase 300 foliões nos entornos da Igreja da Sé.

Nos festejos, mais de dois mil litros de munguzá, comida de milho nutritiva e símbolo principal da festa, foram servidos ao público durante a concentração e ao longo das agitações do bloco.

A agremiação surgiu em 1995, em Bairro Novo, a partir da iniciativa do casal de músicos Silvio (Zuza) e Thaís Miranda. Durante o Carnaval de 1994, da terça para a Quarta-feira de Cinzas, os dois tocavam na Praça Doze de Março quando perceberam que o público não queria que a festa acabasse.





Olinda: Munguzá do Zuza Miranda & Thaís comemora 31ª edição com folia e centenas de brincantes // Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Devido ao entusiasmo dos brincantes, que pediam para que continuassem, o casal teve a ideia de criar um bloco para manter a animação e fortalecer a celebração, dando origem ao bloco no ano seguinte.

Para dar energia aos foliões e prolongar a festa, decidiram oferecer munguzá, receita tradicional herdada da avó de Thaís, feita com leite de coco e outros ingredientes.

No primeiro ano, levaram apenas um grande panelão, mas a iniciativa fez tanto sucesso que, nos anos seguintes, aumentaram a quantidade distribuída.





Assim, a combinação de música, frevo, acolhimento e valorização da cultura popular, por meio do Bloco do Munguzá, toma conta das ruas do Sítio Histórico todos os anos na manhã da Quarta-feira de Cinzas afinal, em Olinda, o Carnaval não termina na Terça.

