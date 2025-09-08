Olinda: obra de requalificação da orla interdita trecho de avenida por 20 dias; confira desvios
Interdição começa nesta segunda-feira (8), segundo a prefeitura
Começa nesta segunda-feira (8), às 9h, a interdição temporária de trecho da avenida Ministro Marcos Freire, na orla de Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).
De acordo com a Prefeitura de Olinda, o serviço de requalificação será feito nas imediações da Praça Duque de Caxias. A obra deve durar 20 dias.
Durante esse período, motoristas que precisarem acessar a avenida Getúlio Vargas devem utilizar como rota alternativa a rua Manoel de Barros Lima.
Já quem deseja retornar à orla tem como recomendação seguir pela rua Marcolino Botelho.
O acesso à rua Eduardo de Morais ficará restrito apenas aos moradores da via, de forma a preservar a circulação local, segundo a prefeitura.
Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda estarão presentes no local durante a requalificação. Equipe atuarão na orientação de condutores e monitorando a fluidez das rotas alternativas.
"A prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental e pede atenção redobrada às sinalizações instaladas, a fim de garantir a segurança e minimizar transtornos durante o período de interdição", destacou a gestão municipal, em nota.
Ainda segundo a prefeitura, a interdição permitirá o avanço das obras de requalificação da Praça Duque de Caxias, que está sendo totalmente transformada.
O espaço contará com nova arborização, paisagismo, iluminação, pista repaginada e uma estação elevatória, que vai garantir deslocamento mais seguro entre a praça e a praia, especialmente para pessoas com dificuldades de mobilidade.
Um dos destaques será a instalação de um playground moderno e inclusivo, pensado para diferentes faixas etárias, além da requalificação da quadra poliesportiva.